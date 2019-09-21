Açıkhava'da Tarkan rüzgarı

İstanbul DHA - MEGASTAR Tarkan, Harbiye Açıkhava sahnesinde konser verdi.

'Tarkan Zamanı' başlıklı konser dizisinin ilkinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sahne alan sanatçıya müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Ünlü şarkıcı, çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, yağmura ve soğuk havaya rağmen hayranlarının kendisini konserde yalnız bırakmamasından dolayı herkese teşekkür etti. Sevenlerinin şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiği konserde Tarkan, “Dudu", “Kış Güneşi", “Hepsi Senin mi?" gibi klasikleşen pop şarkılarının yanı sıra son albümünden “Yolla", “Biz Çocukken", “Çok Ağladım" gibi şarkılarını da seslendirdi. Megastar, 22 şarkıdan oluşan repertuvar unutulmaz bir gece yaşattı. 6 konserlik Açıkhava maratonunun ilk gecesinde Tarkan'ı dinlemeye gelenler arasında ünlü isimlerde yer aldı.

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