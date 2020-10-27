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Açıklamaları deprem etkisi yaratmıştı! Ümit Özdağ ile ilgili flaş gelişme

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.10.2020 15:45 | Son Güncelleme

İYİ Parti'de 81 il başkanı, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracı için genel merkeze dilekçe verdi. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, " İl başkanları bugün kendileri bizzat ıslak imzalarını teslim etmek için genel merkezimize gelmiştir" dedi.

Açıklamaları deprem etkisi yaratmıştı! Ümit Özdağ ile ilgili flaş gelişme

İYİ Parti’de İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya yönelik 'FETÖ'cü' suçlamasının ardından 81 il başkanı, dilekçelerini teslim etmeden önce genel merkez önünde açıklama yaptı. İl başkanları adına konuşan Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, "Ülkenin gündemi bu kadar yoğunken, üzülerek şahitlik ediyoruz ki son bir haftadır farklı gündemlerle vatandaşımızın sorunları bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. Bizler adımız gibi 'iyi' olmak zorundayız. İYİ Parti ailesi olarak İstanbul İl Başkanımıza yapılan bu haksız saldırıya karşı, tüm il başkanlarımız da burada, bir irade beyanını ortaya koymak için buradayız. İl başkanları bugün kendileri bizzat ıslak imzalarını teslim etmek için genel merkezimize gelmiştir. Genel sekreterliğimize ıslak imzaları teslim edeceğiz" dedi.

'VATANDAŞIN FERYADINA ASLA VE ASLA BİZLER KULAK TIKAYAMAYIZ'

Bu süreçte il başkanına ve bundan sonraki olacak olaylara karşı bir irade beyanı ortaya koyduklarını söyleyen Öztürk, "Şu anda yaklaşık 80 il başkanımızın ıslak imzaları buradadır. Sayın Kavuncu da genel sekreterliğe ıslak imzasını veriyor. İrade beyanımız; memleketimizin gündemi çok yoğunken, genel başkanımız Anadolu'yu karış karış gezerken vatandaşın feryadına asla ve asla bizler kulak tıkayamayız. Vatandaşa tüm gönlümüzü ve yüreğimizi açmışken bu süreçte partimizin yıpratılmasına müsaade edemeyeceğimiz için disiplin kuruluna ve genel başkanımıza gerekli imza dilekçelerimizi iletmek üzere buradayız" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından il başkanları, Ümit Özdağ'ın ihracını isteyen dilekçelerini genel merkeze teslim etti.

Kaynak: DHA


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