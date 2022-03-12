Açıklamaları kan dondurdu... 'Köpeklere mama olacaklar!'

General Marchenko, savaş suçlularına merhamet gösterilmeyeceği konusunda uyararak bölgede öldürülen her sivil için on Rus öldüreceğine yemin etti.

General Marchenko püskürtülen saldırılardan sonra sokakların Rus cesetleriyle dolu olduğunu söyleyerek "Bunu söylemek hoş değil ama cesetleri sokak köpeklerine mama oluyor. Bu bölgelerde devam eden Rus saldırıları nedeniyle onları toparlayıp geri alamıyoruz" dedi.

‘HER ADIMLARINI BİLİYORUZ’

Marchenko, Rus saldırısında çok sayıda sivilin öldürüldüğünü ve kimin sorumlu olduğunu net bir şekilde bildiğini de sözlerine ekleyerek "Bu insanların kim olduğunu biliyoruz. Amerikalı ortaklarımızdan gelenler de dahil olmak üzere, yüzleri görebildiğimiz fotoğraflardan oluşan çok geniş bir istihbarata sahibiz. Her adımlarını biliyor ve izliyoruz.” ifadelerini kullandı.

'GERİ KALAN KÖPEK MAMASI OLACAK'

Teslim olan Rus askerlerinin yaşamalarına izin verileceğinin sözünü veren Marchenko, "Ayrıca, ana silahları bizden uzağa çevrilmiş bir şekilde hatlarımıza gelmeleri halinde Rus tank mürettebatına hiçbir zarar gelmeyeceğini garanti ediyoruz" dedi ancak savaş suçluları için af olmayacağını söyledi. General Marchenko “Suç işledilerse yargılanacaklar ama hayatta kalacaklar. Geri kalanı ise köpek maması olacak.” dedi.

General Marchenko, Rus saldırganların giderek daha fazla yıprandığını söyledi:

"Gece gündüz onlarla savaşıyoruz, uyutmuyoruz bile. Sabahları şaşkın, yorgun kalkıyorlar. Ahlaki psikolojik durumları tamamen bozulmuş durumda. "

