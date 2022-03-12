HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Açıklamaları kan dondurdu... 'Köpeklere mama olacaklar!'

Açıklamaları kan dondurdu... 'Köpeklere mama olacaklar!'

12.03.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken iki tarafın da kayıpları çoğalıyor. Rus kuvvetleri Karadeniz yolundaki Mykolaiv'in kilit stratejik hedefini kuşatırken, bölge garnizonunun komutanı Ukraynalı General Dmytro Marchenko açıklamalarıyla kan dondurdu. Teslim olanlara adil muamele sözü verileceğini belirten General, geri kalanının "köpeklere mama olacağını" söyledi.

Açıklamaları kan dondurdu... 'Köpeklere mama olacaklar!'

General Marchenko, savaş suçlularına merhamet gösterilmeyeceği konusunda uyararak bölgede öldürülen her sivil için on Rus öldüreceğine yemin etti.

General Marchenko püskürtülen saldırılardan sonra sokakların Rus cesetleriyle dolu olduğunu söyleyerek "Bunu söylemek hoş değil ama cesetleri sokak köpeklerine mama oluyor. Bu bölgelerde devam eden Rus saldırıları nedeniyle onları toparlayıp geri alamıyoruz" dedi.

‘HER ADIMLARINI BİLİYORUZ’

Marchenko, Rus saldırısında çok sayıda sivilin öldürüldüğünü ve kimin sorumlu olduğunu net bir şekilde bildiğini de sözlerine ekleyerek "Bu insanların kim olduğunu biliyoruz. Amerikalı ortaklarımızdan gelenler de dahil olmak üzere, yüzleri görebildiğimiz fotoğraflardan oluşan çok geniş bir istihbarata sahibiz. Her adımlarını biliyor ve izliyoruz.” ifadelerini kullandı.

'GERİ KALAN KÖPEK MAMASI OLACAK'

Teslim olan Rus askerlerinin yaşamalarına izin verileceğinin sözünü veren Marchenko, "Ayrıca, ana silahları bizden uzağa çevrilmiş bir şekilde hatlarımıza gelmeleri halinde Rus tank mürettebatına hiçbir zarar gelmeyeceğini garanti ediyoruz" dedi ancak savaş suçluları için af olmayacağını söyledi. General Marchenko “Suç işledilerse yargılanacaklar ama hayatta kalacaklar. Geri kalanı ise köpek maması olacak.” dedi.

General Marchenko, Rus saldırganların giderek daha fazla yıprandığını söyledi:

"Gece gündüz onlarla savaşıyoruz, uyutmuyoruz bile. Sabahları şaşkın, yorgun kalkıyorlar. Ahlaki psikolojik durumları tamamen bozulmuş durumda. "

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç ifadeler: 'Cenazemiz hazır'Korkunç ifadeler: 'Cenazemiz hazır'
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlarABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
Sedef Kabaş hakkında mahkemeden flaş kararSedef Kabaş hakkında mahkemeden flaş karar
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Artık bakire değilim' demişti! Göğüs dekoltesini paylaştı

'Artık bakire değilim' demişti! Göğüs dekoltesini paylaştı

Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu...

Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu...

Ukrayna birlikleri, Rus tanklarını böyle imha etti

Ukrayna birlikleri, Rus tanklarını böyle imha etti

Ukrayna'dan çarpıcı açıklama: Rusya, Belarus'u vuracak

Ukrayna'dan çarpıcı açıklama: Rusya, Belarus'u vuracak

Kar yağışında bugüne dikkat! En kötü gün geliyor…

Kar yağışında bugüne dikkat! En kötü gün geliyor…

Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.