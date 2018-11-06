Açıklamaları olay olmuştu! Ahmet Hakan'dan AK Partili Yusuf Başer'e tepki

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in cezaevi incelemeleri sırasında kullandığı ifadeleri değerlendirdi.
Ahmet Hakan, "Yavaş yavaş nasıl FETÖ'cü olunur?" başlığıyla yayımlanan yazısında AK Partili Başer'in "Yakın zamanda açılışını yapacağımız, bacasız fabrika gibi çalışacak cezaevinin hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini hatırlattı.
Başer'e "Ah benim Yozgatlı hemşehrim ah" diye seslenen Hakan, şöyle devam etti:
Biz buradan Yozgat'a ve Yozgatlıya haksız biçimde saldıranlarla yalınkılıç mücadele ederken… Senin şu yaptığına bak! Cezaevini bacasız fabrikaya benzeterek Yozgat düşmanlarının eline üzerinde günlerce tepinecekleri bir kozu verdiğinin nasıl farkında olmazsın? Şimdi işin yoksa "Bu milletvekilinin söyledikleri Yozgat'ın genelini bağlamaz" falan diye tevil et dur. Ah hemşerim ah!
Gürcistan'da korkutan deprem! 5.0 ile sallandılar
Tek kelimeyle vahşet! Yatakta uyuyan 2 yaşındaki yeğenini 5'inci kattaki evin balkonundan attı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro
Trump'tan İran yaptırımlarına ilişkin yeni açıklama
TBMM'de çok sert tartışma! 'Bu arkadaşa Largactil vurdurun'
AK Partili eski milletvekili Ziyaeddin Yağcı hayatını kaybetti
Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...
Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...
Masaj koltuğuna oturmadan bir kez daha düşünün
Tuvalette telefon kullananlar dikkat! Tüm dışkısal maddeler...
Apple'dan Türkiye'deki mağazalarında büyük zam!
Eski görünümüne bakmayın! Bu kask tam 7.4 milyon dolara satıldı
Okuyucu Yorumları 3 yorum