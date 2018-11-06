Açıklamaları olay olmuştu! Ahmet Hakan'dan AK Partili Yusuf Başer'e tepki

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in cezaevi incelemeleri sırasında kullandığı ifadeleri değerlendirdi.

Ahmet Hakan, "Yavaş yavaş nasıl FETÖ'cü olunur?" başlığıyla yayımlanan yazısında AK Partili Başer'in "Yakın zamanda açılışını yapacağımız, bacasız fabrika gibi çalışacak cezaevinin hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini hatırlattı.

Başer'e "Ah benim Yozgatlı hemşehrim ah" diye seslenen Hakan, şöyle devam etti:

Biz buradan Yozgat'a ve Yozgatlıya haksız biçimde saldıranlarla yalınkılıç mücadele ederken… Senin şu yaptığına bak! Cezaevini bacasız fabrikaya benzeterek Yozgat düşmanlarının eline üzerinde günlerce tepinecekleri bir kozu verdiğinin nasıl farkında olmazsın? Şimdi işin yoksa "Bu milletvekilinin söyledikleri Yozgat'ın genelini bağlamaz" falan diye tevil et dur. Ah hemşerim ah!

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