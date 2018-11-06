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Açıklamaları olay olmuştu! Ahmet Hakan'dan AK Partili Yusuf Başer'e tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2018 07:27 | Son Güncelleme

'Bacasız fabrika gibi çalışacak cezaevinin hayırlı olmasını diliyorum' diyen AK Partili Yusuf Başer'e bir tepki de Ahmet Hakan'dan geldi. Hakan, "Senin şu yaptığına bak! Ah benim Yozgatlı hemşehrim ah" ifadelerini kullandı.

Açıklamaları olay olmuştu! Ahmet Hakan'dan AK Partili Yusuf Başer'e tepki

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in cezaevi incelemeleri sırasında kullandığı ifadeleri değerlendirdi.

Ahmet Hakan, "Yavaş yavaş nasıl FETÖ'cü olunur?" başlığıyla yayımlanan yazısında AK Partili Başer'in "Yakın zamanda açılışını yapacağımız, bacasız fabrika gibi çalışacak cezaevinin hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini hatırlattı.

Başer'e "Ah benim Yozgatlı hemşehrim ah" diye seslenen Hakan, şöyle devam etti:

Biz buradan Yozgat'a ve Yozgatlıya haksız biçimde saldıranlarla yalınkılıç mücadele ederken… Senin şu yaptığına bak! Cezaevini bacasız fabrikaya benzeterek Yozgat düşmanlarının eline üzerinde günlerce tepinecekleri bir kozu verdiğinin nasıl farkında olmazsın? Şimdi işin yoksa "Bu milletvekilinin söyledikleri Yozgat'ın genelini bağlamaz" falan diye tevil et dur. Ah hemşerim ah!

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan Yozgat ak parti yusuf başer cezaevi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bunlar ı vekil yaptı bu millet , işte dağdaki çobanla benim oyum bir olmamalı . Aysun kayacı haklıymış beyler
afyonun kaymağı yozgatın manyağı
YAHU İNSAN OLARAK GÜLMEMEK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTUYORUM. ELLERİYLE YAPTIRDIKLARI BU CEZA EVLERİNE YAKINDA KENDİLERİNİN GİRECEĞİNİ GÖREMEYECEK KADAR SALAK BUNLAR. FETO SİHİRLİ DEĞNEĞİ İLE 400 BİN MÜSLÜMAN VATAN EVLADINA HARAKİRİ YAPILDI ŞU AN KADAR. ESAS BUYÜK HARAKİRİ KENDİLERİNE YAPILACAK HALA DERİN UYKUDALAR MALESEF. İNGİLİZ DERİN SİYASETİNİ BİLMESEK BU YORUMU ASLA YAPMAZDIK. HAYDİN HAYIRLI OLSUN BU CEZA EVİ BEKLEYENLERİNE ŞİMDİDEN.İMZA OZAYDİN65
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