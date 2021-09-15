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  4. Sözleri tepki çekmişti! Erbakan'dan koronavirüs aşılarıyla ilgili yeni açıklama

Sözleri tepki çekmişti! Erbakan'dan koronavirüs aşılarıyla ilgili yeni açıklama

15.09.2021 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, her bireyin herhangi bir tedaviyi reddetme hakkı olduğu gibi aşılanmayı da reddetme hakkı bulunduğunu söyledi.

Sözleri tepki çekmişti! Erbakan'dan koronavirüs aşılarıyla ilgili yeni açıklama

Erbakan, partisinin genel merkezinde bazı doktorlarla birlikte düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 aşılarına ilişkin açıklama yaptı.

"HER BİREYİN AŞIYI REDDETME HAKKI VARDIR"

Aşı, ilaç ve modern tıp karşıtı olmadıklarını belirten Erbakan, "Her bireyin herhangi bir tedaviyi reddetme hakkı saklı olduğu gibi aşılanmayı da reddetme hakkı vardır. Bunu çiğnemek Anayasa'ya, insan haklarına ve bilime aykırıdır. Daha önce gerekli testlerden geçmiş, faz aşamalarını tamamlamış, ruhsatları alınmış, güvenli olduğu ortaya çıkmış olan aşıları çocuklarımıza yaptırdık. Bu noktada modern tıbbın üretmiş olduğu ilaçları kullandık." dedi.

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"DANIŞTAY'A BAŞVURDUK"

İnsanların dolaylı olarak aşıya zorlanmasının haksız ve hukuksuz olduğunu söyleyen Erbakan, bu konuda resmi adım atarak Danıştay'a başvurduklarını bildirdi.

Antikor düzeyine bakılmadan rastgele aşı yapılmasının bilimsel olmadığını öne süren Erbakan, Kovid-19 varyantlarının ortaya çıkma sebebinin aşılar olduğunu savundu.

Son günlerde aşıyla ilgili yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını ifade eden Erbakan, "mRNA teknolojisini kullanan aşıların hücrenin çekirdeğine etki edip oradaki genetik yapıyı değiştirmesi ve bozması mümkündür." diye konuştu.

Erbakan, bir kişiye iki farklı tür aşının yapılmasının tehlikeli olduğunu iddia etti. (AA)

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