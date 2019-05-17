İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi bir genel başkan, bir tutuklunun, FETÖ'den dolayı bir tutuklunun bir beyanını 'Bakanlar bu adama baskı yaptı.' diye ifade edip, yine suyu bulandırmaya çalışıyorlar, Aydın Belediyesi ve CHP'nin İstanbul adayıyla ilgili. Bunu açıklamayan alçaktır, namerttir ve şerefsizdir. Bu kadar açık ve net. Açıklamayan alçaktır, namerttir ve şerefsizdir." dedi.

Soylu, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığında muhtarlarla bir araya geldiği toplantının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Abdullah Öcalan'ın görüş yasağının kaldırılmasına ilişkin, 'Daha önceden de görüşülüyordu, gündeme gelmişti şimdi doğru zaman olduğuna karar verildi.' dediniz. Neden şimdi doğru zaman olduğuna karar verildi?" sorusu üzerine Soylu, "Dün akşam söylediğim her şeyi söyledim. Türkiye'nin terörle mücadelesi aynı şekilde devam etmektedir. Özellikle altını çizerek söylüyorum, bugün sabah dahi Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bu konuda hiç kimse bulanık suda balık avlamaya çalışmasın. Böyle bir anlayış söz konusu değildir. Türkiye girdiği bu yoldan ve bu çizgiden dönmez. Sapla saman birbirine de karışmasın. Hiç karıştırmaya da gerek yok. Biz ne yaptığımızı biliyoruz, nasıl adım attığımızı da biliyoruz. Bu meseleleri de dün gece arkadaşlar sorduklarında anlatmaya çalıştım." diye konuştu.