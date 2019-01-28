Açıklanan aday PM’den geri çekilmişti, o ilçe örgütünden ’yol kazası’ açıklaması

İzmir Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi, Ödemiş’te belediye başkan adayının değişmesini yol kazası olarak değerlendirdiklerini ifade ederek, belediye başkanlığı için atanan Mehmet Eriş’in arkasında olduklarını söyledi.

Ödemiş’te daha önce adaylığı açıklanan Cumhur Şener’in adaylığı, CHP Genel Merkezi’ndeki Parti Meclisi (PM) toplantısından sonra geri çekildi. Şener yerine ise Mehmet Eriş aday gösterildi. CHP Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi, aday değişimini yol kazası olarak değerlendirdi. Kiremitçi, "Yaşananlardan dolayı üzüntülüyüz; fakat partimizin aldığı karar gereği mücadeleye devam edecek belediye başkanlığını kazanmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Eriş, böyle olmasını kendisinin de istemediğini, adayın değişmesi için herhangi bir mücadele yürütmediğini belirterek, "Bu yola 5 aday aday adayı arkadaşımızla girdik. Hangimiz aday olarak atansaydı arkasında olacaktık. Gelinen noktada partimiz seçimlere benimle girmeyi tercih etti. Cumhur Şener adayımız benim iyi bir dostumdur. Ben onunla dayanışma içerisinde girecekken şimdi o benimle dayanışma içinde olacağını belirtti" diye konuştu.

Adaylığı parti meclisinde geri çekilen Cumhur Şener de yaşananların üzüntü verici olduğunu söyleyerek, "Fakat şu saatte yapılacak başka bir şey yok partinin aldığı karara saygılıyım" şeklinde konuştu.



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