Açıklandı... 2020 KPSS lisans sonuçları nasıl öğrenilir? İşte KPSS sonuçları öğrenme ekranı!

KPSS sonuçları açıklandı mı sorusu KPSS lisans sınavına giren adaylar tarafından sorulan soruların başında geliyor. Geçtiğimiz Eylül ayında biten KPSS lisans sınavına giren adaylar sınav sonrasında, KPSS lisans sonuçları ile ilgili ÖSYM’nin son dakika açıklamalarını beklemeye başlamıştı. ÖSYM son dakika açıklaması yaparak 2020 KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KPSS lisans sonuçları 2020 açıklandı mı merak eden adaylar, sonuçlara erişim sağlayabilecek. İşte KPSS sonuç öğrenme ekranı!

SON DAKİKA: KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı gelmişti. ÖSYM, KPSS lisans sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde adayların erişimine açılacağını bildirmişti. ÖSYM'nin verdiği tarihten önce açıklama yapmasını bekleyen adaylar, bir an önce KPSS 2020 lisans sonuçlarının açıklanması için ÖSYM'den haber bekliyordu. ÖSYM bugün son dakika açıklaması yaparak KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS sınav sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtıyla beraber adaylar tarafından KPSS sınav sonuçlarının nasıl öğrenileceği de merakla araştırılıyor. Bu yüzden KPSS sonuç sorgulama ekranı merak ediliyor. KPSS lisans oturumuna katılım gösteren adaylar sonuçları; sonuc.osym.gov.tr resmi interent adresi ve ÖSYM’nin mobil uygulaması aracılığı ile öğrenilebilecek. Adayların sonuçları görüntülemek için T.C. kimlik numarası ve şifreyle sisteme giriş yapmaları gerekiyor. KPSS sınav sonuçları nasıl öğrenilir merak eden adaylar, üstteki linkten ÖSYM ekranına ulaşabilir.