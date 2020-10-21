Açıklandı, asıl ve yedek talihliler listesi... 13 Ekim 2020 Magnum Porsche çekiliş sonucu sorgulama! Magnum çekilişini kim kazandı?

Bu yıl Nisan ve Eylül ayları arasında düzenlenen Magnum Porsche çekiliş kampanyası 2020 ne zaman açıklanacak merak ediliyordu. Magnum Porsche 2020 çekiliş sonucu 13 Ekim'de yapılan çekilişle belirlendi. Fakat Magnum Porsche 2020 çekiliş sonuçları bugün gazetede de paylaşılacak. Peki Magnum Porsche çekiliş sonuçları 2020 ne zaman açıklanıyor? Kazanan 2 kişinin ismi nerede yayınlandı? İşte 2020 Magnum Porsche çekilişi detayları.

İki kişiye verilecek olan Magnum Porsche aracının hangi isimlere verileceği merakla bekleniyordu. Magnum Porsche çekilişi ne zaman 2020 araştıran vatandaşlara çekiliş sonuçlarının 13 Ekim itibari ile açıklandığını belirtelim. Çekilişi kimleri kazandığı bilgisi 17 Ekim'de gazetede de yayınlandı. Magnum Porsche çekiliş sonucu sorgulama erkanını merak edenlere yukarıdaki linkten sonuçları sorgulayabileceğini belirtelim. Magnum çekilişi ne zaman yapıldı merak eden ve çekilişe katılan vatandaşlara 13 Ekim saat 11:00'da noter huzurunda kura çekildiği bilgisini paylaşalım.