Açıköğretim Batı Avrupa Programları yaz okulu kayıt yenileme işlemleri başlıyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nin Batı Avrupa Programı yaz okulu kayıtlarının 22 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı açıklandı.

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, üniversitenin İktisat ve İşletme Fakülteleri’nin Batı Avrupa Programı yaz okulu kayıtlarının 22 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı ve başvuruların 26 Temmuz Cuma gününe kadar devam edeceği kaydedildi. Açıklamada, “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Batı Avrupa Programı yaz okulu kayıtları, 22 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen Batı Avrupa Programı öğrencileri 26 Temmuz Cuma gününe kadar kayıt yaptırabilecek. Öğrenciler kayıt işlemlerini http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki ders ekle-sil işlemleri otomasyonu bağlantısından gerçekleştirebilecek. 2018-2019 Öğretim Yılı yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilecek. Yaz okuluna, güz ve bahar dönemi kayıt yenileten veya yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Batı Avrupa Programı öğrencileri kayıt yaptırabilecek. Bu durum; pasif durumdaki öğrencilerin de yaz okuluna kayıt yaptırabileceği anlamına geliyor. Bu öğrenciler herhangi bir güz veya bahar döneminde tekrar kayıt yenilediklerinde aktif öğrenci olacaklar ve yaz okulunda başarılı oldukları derslerden sorumlu olmayacaklar” bilgileri paylaşıldı.

Öğrencilerin, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabileceklerinin belirtildiği açıklamada, “Öğrencinin öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi veya dersleri olan öğrenciler, yaz okulunda bunları alabilecek. Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders veya dersleri de yaz okulunda alabilecek” denildi.

