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Açıköğretim Batı Avrupa Programları yaz okulu kayıt yenileme işlemleri başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 13:35 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Batı Avrupa Programı yaz okulu kayıtları, 22 Temmuz Pazartesi günü başlıyor.Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen Batı Avrupa Programı öğrencileri, 26 Temmuz Cuma gününe kadar kayıt yaptırabilecek.

Açıköğretim Batı Avrupa Programları yaz okulu kayıt yenileme işlemleri başlıyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Batı Avrupa Programı yaz okulu kayıtları, 22 Temmuz Pazartesi günü başlıyor.
Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen Batı Avrupa Programı öğrencileri, 26 Temmuz Cuma gününe kadar kayıt yaptırabilecek. Öğrenciler kayıt işlemlerini http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki ders ekle-sil işlemleri otomasyonu bağlantısından gerçekleştirebilecek.

Kayıt yeniletmeyenlere de yaz okulu fırsatı
2018-2019 Öğretim Yılı yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilecek. Yaz okuluna, güz ve bahar dönemi kayıt yenileten veya yeniletmeyen, yarıyıl fark etmeksizin tüm Batı Avrupa Programı öğrencileri kayıt yaptırabilecek. Bu durum; pasif durumdaki öğrencilerin de yaz okuluna kayıt yaptırabileceği anlamına geliyor. Bu öğrenciler her hangi bir güz veya bahar döneminde tekrar kayıt yenilediklerinde aktif öğrenci olacaklar ve yaz okulunda başarılı oldukları derslerden sorumlu olmayacaklar.
Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilecekler. Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi veya dersleri olan öğrenciler, yaz okulunda bunları alabilecek. Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders veya dersleri de yaz okulunda alabilecek. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler, derslerin yarıyıllarını dikkate almadan ders seçimi yapabilecek.

Yaz okuluna kayıt yaptıran 3 ders sınavına giremeyecek
Batı Avrupa Programlarında öğrenim gören öğrencilerin üç ders sınavı ve yaz okulu arasında seçim yapmaları gerekiyor. Öğrenciler yaz okulu ders seçim haftasında, ders seçimi yapmadan üç ders sınavına ya da yaz okulundan ders seçip ödeme yaparak yaz okulu sınavına katılabilecek.

Ders ekle-sil işlemi nasıl yapılır?
Üç aşamadan oluşacak ders ekle-sil işleminin ilk aşamasında öğrencilerin, http://aof.anadolu.edu.tr adresi ders ekle-sil işlemleri otomasyonu bağlantısından T.C. kimlik/öğrenci numaralarını ve şifrelerini girmeleri gerekecek. İkinci aşamada ders ekle-sil işlemi yaparak yaz okulunda almak istediğiniz dersleri belirleyecek öğrencilerin, son aşamada ise yaptıkları ders ekle-sil işlemlerini onaylatmaları gerekecek. Yapılan ders ekle-sil işlemini onaylamayan öğrencilerin işlemleri ise geçersiz sayılacak ve üzerlerine ders atanmamış sayılacak. Birden fazla ders ekle-sil işlemi yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders ekle-sil işlemi geçerli olacak. Batı Avrupa İrtibat Ofisi tarafından “Kayıt Yenileme Onayı” yapıldıktan sonra ise ders seçimi yapılması mümkün olmayacak.

Açıköğretim Batı Avrupa Programları yaz okulu kayıt yenileme işlemleri başlıyor

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