Açıköğretim Batı Avrupa Programları yaz okulu kayıt yenileme işlemleri başlıyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Batı Avrupa Programı yaz okulu kayıtları, 22 Temmuz Pazartesi günü başlıyor.

Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen Batı Avrupa Programı öğrencileri, 26 Temmuz Cuma gününe kadar kayıt yaptırabilecek. Öğrenciler kayıt işlemlerini http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki ders ekle-sil işlemleri otomasyonu bağlantısından gerçekleştirebilecek.

Kayıt yeniletmeyenlere de yaz okulu fırsatı

2018-2019 Öğretim Yılı yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilecek. Yaz okuluna, güz ve bahar dönemi kayıt yenileten veya yeniletmeyen, yarıyıl fark etmeksizin tüm Batı Avrupa Programı öğrencileri kayıt yaptırabilecek. Bu durum; pasif durumdaki öğrencilerin de yaz okuluna kayıt yaptırabileceği anlamına geliyor. Bu öğrenciler her hangi bir güz veya bahar döneminde tekrar kayıt yenilediklerinde aktif öğrenci olacaklar ve yaz okulunda başarılı oldukları derslerden sorumlu olmayacaklar.

Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilecekler. Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi veya dersleri olan öğrenciler, yaz okulunda bunları alabilecek. Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders veya dersleri de yaz okulunda alabilecek. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler, derslerin yarıyıllarını dikkate almadan ders seçimi yapabilecek.