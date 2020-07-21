Açıköğretim Lise (AÖL) sınav giriş belgesi alımı! 2020 AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AÖL sınavına çok az bir süre kalmasına rağmen sınav giriş yerleri henüz açıklanmış değil. Son birkaç gün kaldığı için AÖL sınav giriş yerlerini öğrenmek isteyen ve sınavda yanlarında bulundurması zorunlu olan2020 AÖL sınav giriş belgesini almayı bekliyor. 2020 AÖL sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

2020 AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi alma

Koronavirüsten dolayı AÖL sınavlarının online yapılacağı beklentisi vardı. Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin bir çoğu diğer sınavlar gibi AÖL 2020 sınavının da online yapılmasını bekliyordu fakat sınavların sınav merkezinde yapılacağı bilgisi verildi. AÖL 2. dönem sınavına hangi okulda, hangi salonda ve sırada gireceğini merak eden öğrencilerin gözleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı son dakika açıklamasını bekliyor. AÖL Sınav giriş belgesi öğrencilere, Açıköğretim Lisesi giriş ekranlarından paylaşılacaktır. Bu giriş ekranında belgeyi gördükten sonra "printer" ya da yazıcı işareti ile çıktısını alabilir ya da AÖL sınav giriş belgesini indirerek farklı bir yerde çıktısını alabilirsiniz.