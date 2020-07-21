Açıköğretim Lise (AÖL) sınav giriş belgesi alımı! 2020 AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AÖL sınavına çok az bir süre kalmasına rağmen sınav giriş yerleri henüz açıklanmış değil. Son birkaç gün kaldığı için AÖL sınav giriş yerlerini öğrenmek isteyen ve sınavda yanlarında bulundurması zorunlu olan2020 AÖL sınav giriş belgesini almayı bekliyor. 2020 AÖL sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
Koronavirüsten dolayı AÖL sınavlarının online yapılacağı beklentisi vardı. Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin bir çoğu diğer sınavlar gibi AÖL 2020 sınavının da online yapılmasını bekliyordu fakat sınavların sınav merkezinde yapılacağı bilgisi verildi. AÖL 2. dönem sınavına hangi okulda, hangi salonda ve sırada gireceğini merak eden öğrencilerin gözleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı son dakika açıklamasını bekliyor. AÖL Sınav giriş belgesi öğrencilere, Açıköğretim Lisesi giriş ekranlarından paylaşılacaktır. Bu giriş ekranında belgeyi gördükten sonra "printer" ya da yazıcı işareti ile çıktısını alabilir ya da AÖL sınav giriş belgesini indirerek farklı bir yerde çıktısını alabilirsiniz.
AÖL sınav yerlerini bekleyen öğrencilerin yanı sıra, bir de AÖL sınav tarihlerini araştıran, çalışma hayatından dolayı tarihleri yeni öğrenmek isteyen öğrenciler var. Bu hafta sonu yani 25 ve 26 Temmuz'da AÖL 2. dönem sınavları yapılacak. Sınav yerielrinin açıklanması için son dakika AÖL açıklamasıyla gözler MEB'e çevrilmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı tarafınfan yapılacak olan sınava sadece 81 ilden değil KKTC'de aynı anda katılım sağlanacak.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan aöl 2. dönem sınavlarına aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de katılım sağlanacak. Bu hafta sonu 25 ve 26 Temmuz'da iki güne yayılmış olarak yapılacak sınavda henüz sınav yerleri açıklanmadı. Açıklandığı takdirde haberlerimizde yerini alacaktır.
"Sınavlar 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Kurum tarafından yapılan açıklama:
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık öğretim okulları 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.
Sınav yapılması planlanan ülkelerde normalleşme sürecine kademeli olarak geçilmesine rağmen toplu etkinliklerin yapılmasının hâlâ birçok ülkede engellenmesi nedeniyle diğer ülkelerde 2.dönem sınavları yapılamayacaktır."
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