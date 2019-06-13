HABER

Açıköğretim öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 19:47 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri kapsamında Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri de mezunlarını verdi.

Anadolu Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri kapsamında Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri de mezunlarını verdi. Burada konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, “Eğitim konusunda Türk milletinin işçisiyiz, hizmetkarıyız” dedi.
Anadolu Üniversitesi’nin 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi mezuniyet töreni ile sona erdi. Yunus Emre Yerleşkesi’nde bulunan futbol sahasında düzenlenen törene yurdun dört bir yanından gelen 800 açıköğretim öğrencisi mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Mezuniyete kimi çocuklarıyla kimi torunlarıyla katılırken renkli görüntüler ortaya çıktı.

“Geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızı mezun ediyoruz”
Tören öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, mezuniyet coşkusunun kendileri için çok mutluluk verici bir olay olduğunu söyledi. Çomaklı, "Bugün 2018-2019 yılı mezunlarımızı veriyoruz. Bizim için çok mutluluk verici bir olay, çünkü geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızı mezun ediyoruz. Bunun yanı sıra ben ailelere de çok teşekkür ediyorum bizleri yalnız bırakmadılar. Onların yetiştirdiği çocuklar bizim ellerimizdeydi. Biz de öğretim üyesi arkadaşlarımızla beraber öğrenci arkadaşlarımızı eğitmek ve millete yetiştirmek için çaba sarf ettik. Öğretim üyesi arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Vatana millete hayırlı olsun diyoruz. Yolları, bahtları açık olsun, hepsine teşekkür ediyoruz. Hepsinden gelecekte mutlu, güzel, huzurlu haberler duymak istiyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Eğitim konusunda Türk milletinin işçisiyiz, hizmetkarıyız”
Ayrıca Rektör Çomaklı, Anadolu Üniversitesinin dünyadaki diğer üniversitelerden farklı kılan bir yanı olduğundan bahsederek, “Açıköğretim Sistemi, Anadolu Üniversitesi’nin dünyadaki diğer üniversitelerden farklı kılan bir yanı. O da tabi bize bir imkan sağlıyor. Şöyle ki; 18 yaşından 90-100 yaşına kadar öğrenci profilimiz oluşuyor. Burada bizim bir özelliğimiz var, o da global bir üniversite olmamız. Bizim dünyada 47 noktada sınav yapabilme kabiliyetimiz var. Çeşitli ülkelerde kampüslerimiz var. Dünyanın birçok ülkesinde öğrencilerimiz var, onlara sınav yapıyoruz. Bu yetmiyor, zaten 81 ilde öğrencilerimiz var. Bizim öğrenci profilimiz o nedenle geniş ve Türk milletine hizmet ediyoruz. Bizim için en önemli husus bu. Eğitim konusunda Türk milletinin işçisiyiz, hizmetkarıyız. Onlar var olduğu müddetçe, biz de var olmaya devam edeceğiz” dedi.
Konuşmanın ardından törenle belgelerini alan öğrenciler, kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

PARTNERİşte kalça estetiği yaptıran ünlülerİşte kalça estetiği yaptıran ünlüler
JÖAK darbe davasında 9 sanığa hapisJÖAK darbe davasında 9 sanığa hapis
Bakan Soylu: Jandarma Teşkilatımız, ülkemizin güvenidirBakan Soylu: Jandarma Teşkilatımız, ülkemizin güvenidir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Transferde mutlu son! 3 yıllığına F.Bahçe'de

Transferde mutlu son! 3 yıllığına F.Bahçe'de

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma!

İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma!

Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı

Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
JÖAK darbe davasında 9 sanığa hapis

JÖAK darbe davasında 9 sanığa hapis

TEM Otoyolu Pendik mevkiinde zincirleme trafik kazası

TEM Otoyolu'nda kaza! Trafik kilit

Asker alma kanun teklifinin 1. maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

İzmir'de zeytinlik alanda başlayan yangın iki eve sıçradı

İzmir'de yangın! Evlere sıçradı

Jandarma tarihinde ilk kez bin 7 tim görev yapıyor

Jandarma tarihinde rekor! İlk kez geçildi

Hrant Dink davasında yeni gelişme!

Hrant Dink davasında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.