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Açıköğretim öğrencilerine "Anadolum eKampüs" kolaylığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 10:00 | Son Güncelleme

"Anadolum eKampüs" uygulamasıyla öğrenciler diledikleri yerden görsel, sesli, PDF ve etkileşimli olmak üzere 16 farklı ders malzemesine ulaşabiliyor

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi, hizmete sunduğu "Anadolum eKampüs" uygulamasıyla öğrencilerine öğrenim kolaylığı sağlıyor.

AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, çağın teknolojisinin eğitim alanına yansımasında büyük rol oynayan AÜ Açıköğretim Sistemi, derslerin ünitelerine ait yazılı, görsel, işitsel ve görsel-işitsel tüm ders materyallerini, Anadolum eKampüs uygulaması aracılığıyla öğrencilerinin kullanımına sunuyor.

Öğrenen analitiklerinin takibi, öğrenme yönetim sistemi, canlı ders platformu, mobil uygulama bileşenlerinden oluşan Anadolum eKampüs, 2 bin 500'ün üzerinde öğretim üyesinin katkılarıyla hazırlandı.

Uygulama sayesinde öğrenciler işte, evde, otobüste, metroda çalışma imkanı bulabiliyor. Anadolum eKampüs'te, ünite özetlerinin 15 dakikalık videoları, kısa sesli özetler, bölümün diğer öğrencileriyle iletişim halinde olunabilecek eKantin ve Açıköğretim Sistemi'nin en beğenilen mobil uygulaması olan "Sorularla Öğrenelim" bölümü bulunuyor.

Anadolum eKampüs, dilediği zaman öğrenme fırsatı sunmasının yanı sıra eş zamanlı olarak öğrenme ortamı kolaylığı da sağlıyor. Öğrenci, cep telefonu, tablet ya da bilgisayarıyla bireysel çalışma alanına ulaşabiliyor.

Anadolum eKampüs, görsel, sesli, PDF ve etkileşimli olmak üzere toplam 16 farklı ders materyaliyle öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkıda bulunuyor.

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Açıköğretim sistemi Anadolu Üniversitesi Anadolum eKampüs Eskişehir

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