Açıköğretim öğrencilerine başarı belgesi

DİYARBAKIR (AA) - Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Öğrencilikten daha güzel bir şey var, sizlere hizmet etmek. Çünkü sistemin içerisine girdiğiniz zaman binlerce eğitim materyali ve onlarca hocanın hazırlamış olduğu bir bilgi birikimi var." dedi.

Prof. Dr. Çomaklı, Anadolu Üniversitesi 60. yıl etkinlikleri kapsamında Açıköğretim Sistemi'ndeki öğrencilere başarı belgesi verilmesi amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'nde düzenlenen törende, böyle bir aileye mensup olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Ailenin büyüklüğünün kendilerini heyecanlandırdığını, bunun sorumluluk da yüklediğini kaydeden Çomaklı, bundan şikayetçi olmadıklarını belirtti.

Rektörlüğe atanmadan önce Açıköğretim Sistemi'ne başvurduğunu, rektör olunca etik olarak kaydı tamamlamadığını aktaran Çomaklı, "Fakat, 'sistemde nasıl öğrenci olurum' diye içimde kaldı. Sonra 'öğrencilere nasıl hizmet ederiz' diye düşünmeye başladık. Gördüm ki öğrencilikten daha güzel bir şey var, sizlere hizmet etmek. Çünkü sistemin içerisine girdiğiniz zaman binlerce eğitim materyali ve onlarca hocanın hazırlamış olduğu bir bilgi birikimi var." diye konuştu.