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Açıköğretim öğrencilerine başarı belgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 15:59 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi 60. yıl etkinlikleri kapsamında Diyarbakır'da düzenlenen törende, Açıköğretim öğrencilerine başarı belgesi verildi - Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: "Öğrencilikten daha güzel bir şey var, sizlere hizmet etmek. Çünkü sistemin içerisine girdiğiniz zaman binlerce eğitim materyali ve onlarca hocanın hazırlamış olduğu bir bilgi birikimi var"

DİYARBAKIR (AA) - Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Öğrencilikten daha güzel bir şey var, sizlere hizmet etmek. Çünkü sistemin içerisine girdiğiniz zaman binlerce eğitim materyali ve onlarca hocanın hazırlamış olduğu bir bilgi birikimi var." dedi.

Prof. Dr. Çomaklı, Anadolu Üniversitesi 60. yıl etkinlikleri kapsamında Açıköğretim Sistemi'ndeki öğrencilere başarı belgesi verilmesi amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'nde düzenlenen törende, böyle bir aileye mensup olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Ailenin büyüklüğünün kendilerini heyecanlandırdığını, bunun sorumluluk da yüklediğini kaydeden Çomaklı, bundan şikayetçi olmadıklarını belirtti.

Rektörlüğe atanmadan önce Açıköğretim Sistemi'ne başvurduğunu, rektör olunca etik olarak kaydı tamamlamadığını aktaran Çomaklı, "Fakat, 'sistemde nasıl öğrenci olurum' diye içimde kaldı. Sonra 'öğrencilere nasıl hizmet ederiz' diye düşünmeye başladık. Gördüm ki öğrencilikten daha güzel bir şey var, sizlere hizmet etmek. Çünkü sistemin içerisine girdiğiniz zaman binlerce eğitim materyali ve onlarca hocanın hazırlamış olduğu bir bilgi birikimi var." diye konuştu.

Diyarbakır'a karşı büyük manevi ve duygusal bir bağının olduğunu dile getiren Çomaklı, şehrin tarihi ve toplumsal yapısı itibariyle Türkiye'de önemli bir yerinin bulunduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Çomaklı, şöyle konuştu:

"Daha önce polis akademisinde çalışıyordum. Bayrağın, somut bir şekilde nasıl bir duygu olduğunu o çalışma süresince gördüm. Diyarbakır da bu bayrağa sahip çıkan önemli şehirlerden birisi. Adı her ne kadar farklı şeylerle anılsa bile, bu salon bile 'bu bayrağı nasıl dalgalandıracaklar' onun bir göstergesi. Bayrağa sahip çıkan bu şehir önünde saygıyla eğiliyorum."

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney de 36 yıldır Açıköğretim Sistemi tecrübesine sahip olduklarını söyledi.

Dünyanın her ucuna ulaşmaya çalıştıklarını bildiren Güney, ABD'den Azerbaycan'a kadar çok önemli bir öğrenci topluluğuna sahip olduklarını vurguladı.

Güney, 3 fakülte ve 58 program ile Açıköğretim Sistemi'nin çok büyük bir aile olduğuna dikkati çekerek, "Öğrencilere hizmet ediyoruz. Sistem çalışanlarla değil öğrencilerle büyüyor. Her meslekten ve yaştan öğrencilerimiz var. 25 bin engelli öğrencimiz var. Öğrencilerin başarısından dolayı yapacak daha çok şeyler var. Bugünden itibaren mezunlara da başarı belgesi veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Halk Müziği konserinin verildiği törende, öğrencilere başarı belgesi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır tören

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