Açıköğretim ortaokul ve lise ek sınavlar ne zaman yapılacak? Başvurular nasıl yapılır? Bakan Özer açıkladı

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgelerinde sınava giremeyenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi, Türkiye çapında sınava katılamayanlara ve yeniden girmek isteyenlere fırsat sağlamak için açık öğretim lisesi ve ortaokulu ek sınavlarına 27-29 Ağustos’ta çevrim içi sınava katılabileceklerini açıkladı.

AÇIKÖĞRETİM ORTAOKUL VE LİSE EK SINAVLAR NE ZAMAN?

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı açık öğretim kurumları öğrencilerinin kayıt yenileme işlemlerinin 13 Ağustos’ta tamamlandığını; öğrencilerin, 16 Ağustos-20 Ağustos’ta çevrim içi sınavlara katıldığına dikkati çeken Bakan Özer, yangın ve sel felaketleri sebebiyle öğrencilerden bir kısmının kayıt yaptırdıkları hâlde sınava giremediklerini, bir kısmının da kayıtlarını yenileyemediklerini, vurguladı.

Afet bölgelerindeki millî eğitim müdürleri ve yöneticilerle sürekli temas hâlinde olduklarını kaydeden Bakan Özer, millî eğitim müdürlerinin, sınava katılamayan öğrencilerin mağduriyetlerini kendilerine ilettiğini aktararak, bunun ardından hem bu öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hem de Türkiye genelinde sınava katılamayan diğer öğrencilere yeniden fırsat sağlamak amacıyla bu öğrencilere yeni bir sınav hakkı tanıma kararı aldıklarını duyurdu.

Türkiye genelinde 23-24 Ağustos’ta ek sınav için kayıtların tekrardan açılacağı bilgisini paylaşan Bakan Özer, çevrim içi ek sınavın 27 Ağustos saat 09.30’dan 29 Ağustos saat 23.59’a kadar yapılacağını bildirdi.



