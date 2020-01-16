Açıköğretim Sistemi’nin ana hedefleri, uluslararasılaşma ve dijitalleşme

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Selim Başar, Açıköğretim Sistemi hakkında bilgi verdi.

Başar, Açıköğretim Sistemi’nin Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi olmak üzere üç fakülteden oluştuğunu belirtti. Bu sistemde toplam 60 program bulunduğunu anlatan maktadır. Prof. Dr. Selim Başar, "Aktif öğrenci sayımız 1 milyon 52 bin. Öğrenci sayısına göre dünyada 3. sırada yer alıyoruz. Mezun öğrenci sayımız ise 6 milyonu aşmış durumda. Materyallerimiz statik değil, bu materyalleri güncelliyoruz. Sistemin bir diğer ayağı uzaktan eğitimdir. Uzaktan eğitimi; tezsiz yüksek lisans ve uzaktan yüksek lisans dediğimiz kısım oluşturmaktadır. Burada da 30’a yakın programımız bulunmaktadır. Her dönem yüzde 95 doluluk oranına sahibiz" dedi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin 81 ilin tamamında faaliyet gösterdiğini belirten Başar, “Yurtdışında ise 28 ülkede, 70 sınav merkezi ile hizmet vermekteyiz. Yurtdışı merkezlerimizin önümüzdeki süreçte daha da artacağını söyleyebilirim. İkinci üniversiteye kayıt oranımız da giderek artıyor. Her zaman söylediğimiz yaşam boyu öğrenme sloganı, ikinci üniversitede kendisini hissettirmektedir. İkinci üniversiteyle ilgili bu sene yeni yapılanmaya geçeceğiz. Şu anda bir üniversiteden mezun olup ikinci bir üniversiteyi okuyan öğrencilerimiz var. Biz buna, mevcut durumda örgün sistemde üniversite okuyan öğrencilerimizi de dahil etmek hedefindeyiz" diye konuştu.

"Final sonuçları da erken açıklanacak"

Açıköğretim Sisteminde gerçekleşen vize sınav sonuçlarının 5 günde açıklandığını söyleyen Başar, “Açıköğretim Sistemindeki ders düzenlemeleri ve Bilgisayar Araştırma Uygulama Merkezindeki (BAUM) yazılımcı personelin hazırladığı yazılımlar bir araya gelince daha güzel ve hızlı bir sonuç ortaya çıktı. Bununla ilgili emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu, üniversitemiz için bir gururdur. Final sınav sonuçlarını da yine bu şekilde erken açıklayacağız. Öğrencilerimiz sınav sonuçlarını yine erken bekleyebilirler” diye konuştu.

Dijitalleşme konusuna da değine Başar, “Günümüz dünyasında dijitalleşme büyük önem taşıyor. Üniversite olarak dijitalleşme konusunda çok önemli adımlar atıyoruz. Öğrenci artık kitaptan ders çalışmak yerine, videodan izlemeyi, canlı ders izlemeyi, o canlı derse interaktif olarak katılıp hocasına soru sorabilmeyi istiyor. Dijital Dönüşüm Ofisi ile de fikir alışverişinde bulunacağız. Ayrıca, Öğrenme Teknolojileri Araştırma Geliştirme biriminde, yapay zeka ve arttırılmış gerçeklikle ilgili çalışmalar başladı. Bu amaçla bir laboratuvar kuruyoruz” şeklinde konuştu.

Son olarak Açık Kütüphanede 44 bin 304 materyalin bulunduğunu söyleyen Başar şunları söyledi;

“Bu materyallerin indirilme sayısı 2019 yılı sonu itibarıyla 33 binin üzerinde. Bu önemli bir rakam. Amacımız, mümkün olduğu kadar çok kişinin bilgiden yararlanması ve bilginin yayılmasıdır. Açık Kütüphane de bizim için statik değil, dinamik bir yapı. Sürekli takibini ve yenilemelerini yapıyoruz."

