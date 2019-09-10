Açıköğretim yaz okulu sınav giriş belgeleri yayımlandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu sınav giriş belgeleri yayımlandı.

Sınava girecek öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgelerini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde yer alan “Öğrenci Girişi” bağlantısından Türkiye Cumhuriyet Kimlik Numaraları ve şifreleri ile oturum açarak veya Açıköğretim bürolarından alabilecekler.

Yaz okulu sınavı tek oturumda yapılacak

Bu yıl ilk defa açılan yaz okulunun dönem sınavları tek oturumda gerçekleştirilecek. 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek sınav saat 14:00’te başlayacak.

Sınavda hangi belgeler geçerli kabul edilecek?

Öğrencilerin sınava girebilmeleri için fotoğraflı sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Adayların sınava girebilmeleri için gerekli olan fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi olarak kullanılabilecek belgeler ise şunlar: fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport. Ayrıca Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları gibi) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesinden biri eksik olan öğrenciler sınava alınmayacak.

