HABER

Açıköğretimde ders kitaplarının dijitale aktarılmasıyla maliyetler düşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 13:23 | Son Güncelleme

ANADOLU Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) programlarında ders kitaplarının baskısının sona erdirilip, dijital ortama aktarılması kararıyla, harç ücreti 275 liradan 225 liraya düşerken, çevreye zararın da en aza ineceği belirtildi.

Açıköğretimde ders kitaplarının dijitale aktarılmasıyla maliyetler düşecek

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANADOLU Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) programlarında ders kitaplarının baskısının sona erdirilip, dijital ortama aktarılması kararıyla, harç ücreti 275 liradan 225 liraya düşerken, çevreye zararın da en aza ineceği belirtildi. Antalya Mevlana Bürosu Müdürü Orhan Kaya, "Öğrencilerimiz kitaplarının en güncel hallerine 'pdf', 'html5', 'e-pub', 'mobi' gibi çok çeşitli formatlarda ulaşabilecek" dedi.
Binlerce öğrencinin örgün eğitim yerine tercih ettiği AÖF programlarında radikal bir karar alındı. Kağıt ve baskı maliyetlerindeki artış ve bunların öğretim giderine yansıtılmasıyla ortaya çıkacak artışlardan öğrencileri korumak amacıyla bu yıl ders kitaplarının baskısına son verildi. Öğrenciler basılı kitap vermek yerine 'Anadolum e-Kampüs Sistemi' aracılığıyla dijital kitaplar ve e-öğrenme malzemelerini kullanacak. Bu kararla her yıl milyonlarca kitap basılması nedeniyle doğaya verilen zarar da en aza indirilecek. Kararın öğrencilere bir başka yansıması da her dönem alınan harç ücretleri olacak. Geçen dönem 275 lira olan harç ücreti, basılı kitaba devam edilmesi durumunda 350 lira hesaplanırken, kitap baskısına son verilmesiyle 225 liraya düştü.
YENİ DÖNEMDE BAŞLAYACAK
AÖF Antalya Mevlana Bürosu Müdürü Orhan Kaya, kitap basımının kaldırılmasıyla önemli bir maliyet kaleminin ortadan kaldırıldığını söyledi. Kaya, "Uzun zamandır yürütülen altyapı çalışmalarımızın sona ermesiyle 2018-2019 öğretim yılından itibaren Anadolum e-Kampüs Sistemi aracılığıyla kitaplarımız öğrencilerimize dijital ortamda sunulacak. Öğrencilerimiz kitaplarının en güncel hallerine 'pdf', 'html5', 'e-pub', 'mobi' gibi çok çeşitli formatlarda ulaşabilecek. Ayrıca, önceden basılmış olan ve mevzuat değişikliklerinden etkilenmeyen kitaplarımız ise stoklarımızla sınırlı kalmak kaydıyla http://kitapsatis.anadolu.edu.tr adresinden öğrencilerimize ve kitaplarımızdan yararlanmak isteyenlere sunulacak" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERTürk kadın pilotlar sosyal medyayı sallıyor!Türk kadın pilotlar sosyal medyayı sallıyor!
Bolu'da drone'lu trafik denetimiBolu'da drone'lu trafik denetimi
Kerime Yıldırım diğer kadın adaylara ahlaksız iftiralar atmış!Kerime Yıldırım diğer kadın adaylara ahlaksız iftiralar atmış!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü yalıda başlayan işkence 3 gün sürmüş!

Ünlü yalıda başlayan işkence 3 gün sürmüş!

Kerime Yıldırım diğer kadın adaylara ahlaksız iftiralar atmış!

Kerime Yıldırım diğer kadın adaylara ahlaksız iftiralar atmış!

Avcılar'da vahşet!

Avcılar'da vahşet!

Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu

Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu

Kurban Bayramı İstanbul, Ankara ve İzmir'de havalar nasıl olacak? - Meteoroloji güncel hava durumu raporu

Kurban Bayramı İstanbul, Ankara ve İzmir'de havalar nasıl olacak? - Meteoroloji güncel hava durumu raporu

Ege Denizi'nde deprem!

Ege Denizi'nde deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.