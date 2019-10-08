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Açıköğretimde kayıt yenileme işlemleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 09:52 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencileri için ders seçimi ve ödeme işlemlerinin son günü, 18 Ekim olarak açıklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencilerinin 2019-2020 akademik yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Ekim Cuma gününe kadar kayıt yeniletebilecek öğrenciler, ders seçim işlemlerini "http://aof.anadolu.edu.tr" web adresindeki "Kayıt Otomasyonu" bağlantısı "Kayıt Yenileme" linkinden yapabilecek.

Öğrenciler, ders seçimi (ekle-sil) işlemlerini ödeme yapmadan önce gerçekleştirecek. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle-sil) işleminin yeniden yapılması mümkün olmayacak.

Ödeme bilgileri, ders seçimi öncesi bankaların veri tabanında yer almayacağı için öğrencilerin öncelikli olarak bu işlemlerini tamamlayıp ödeme bilgilerini oluşturmaları gerekiyor. Ödeme bilgileri, ders seçimi sayfasında ve bu işlem sonucu dökümü alınan "Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü" sayfasında görülebilecek.

Öğrenciler, ders seçimini yaptıktan sonra 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi "Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı" ödemesini, 18 Ekim'e kadar kredi kartı/banka kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), mobil bankacılık veya internet bankacılığından gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca, kayıt yenileme süresinin son günü olan 18 Ekim'de, provizyon işlemleri nedeniyle kredi kartıyla ödeme kabul edilmeyecek.

Öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerinde yardımcı olması için hazırlanan "Kayıt Yenileme Kılavuzu" ile öğrenimleri süresince yararlanacakları öğrenci kılavuzuna "http://www.anadolu.edu.tr" adresindeki "Açıköğretim", "Kılavuzlar" linkinden ulaşılabilecek.

Öte yandan, 18 Ekim'den sonra kayıt yenileme yapılmayacağı ve mazeret kabul edilmeyeceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
açıköğretim Anadolu Üniversitesi Eskişehir

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