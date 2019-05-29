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Açıköğretim’den milyonları ilgilendiren uygulama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 10:58 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesinde ilk kez uygulanan ’Yaz okulu’ uygulamasının öğrencilere büyük kolaylık sağlayacağını kaydetti.
Uzaktan ve açık eğitim modelinde Türkiye’nin öncü kurumu Anadolu Üniversitesi, sağladığı olanaklarla yüz binlerce öğrencisine büyük kolaylık sağlıyor. Pek çok alanda örnek olan Açıköğretim Sisteminde bir ilke daha imza atıldı. Anadolu Üniversitesi, 2018-2019 öğretim yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yaz okulu açma kararı aldı. Bu dönem itibariyle uygulanacak sistem ile yaz okulunun öğrencilere öğrenimlerini belirlenen süreden önce tamamlama fırsatı vermesinin yanı sıra bütünleme sınavı taleplerinin de karşılanması bekleniyor. Toplamda 11 hafta sürecek eğitimin kayıtları 24 Haziran Pazartesi günü başlarken 28 Haziran Cuma günü bitecek. Yaz okulu ayrıca bahar dönemi sonunda yapılan 3 Ders Sınavına katılamayan öğrenciler için de bir şans olacak. Öte yandan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı tüm öğrenciler yaz okuluna başvurabilecek.

“Biz bunu örgünün ardından ilk kez Açıköğretim Sistemine uyguluyoruz”
Süreci İHA muhabirine değerlendiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı, birikmiş dersleri olan öğrenciler için bir çözüm yolu aradıklarını ifade ederek, “Anadolu Üniversitesi olarak öncelikle Açıköğretim Sistemindeki öğrencilerin taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz. 1 milyon 110 bin aktif öğrenci, toplamda ise 2.5 milyonu geçen öğrenci sayımız var. Öğrencilerimizin talepleri oluyor. Taleplerin en önemlisi de bir dönem içerisinde geçemedikleri derslerin ’3 ders’ gibi bir bütünleme niteliğinde olan bir sınavla geçilmesi. Fakat burada birikmiş dersleri olan öğrencilerimiz de var. Biz de bunlar için bir çözüm yolu arıyoruz. Geçtiğimiz bu süreç içerisinden de yaz okulunun uygun olacağına karar verdik. Yaz okulu örgün öğretimlerde uygulanmakta olan bir sistem. Biz bunu ilk kez Açıköğretim Sistemine uyguluyoruz. Bunu önemli kılan husus da Açıköğretim Sisteminde dönem içerisinde çalışan ve yoğunluk sebebiyle ders başarısını istediği gibi sağlayamayan öğrencilerin yaz okulunda daha aktif olarak çalışarak bu dersleri geçebilme imkânı getiriyor. Boşluk bırakıp yaz okulundan geçsinler değil de dönem içerisinde fırsat bulamadıkları veya fırsat bulup da tamamen yoğunlaşamadıkları dersleri yaz okulunda yoğunlaşarak yapsın istiyoruz. Burada bizi en güçlü kılan hususlardan bir tanesi dijitalleşme sürecindeki ders materyallerinin almış olduğu yol. Bu nedenle öğrencilerimize sunacağımız materyaller, videolar derslere ilişkin takip edeceği hususlar onlara yardımcı olacaktır. Zaten sistemin teknik boyutları da yönetmelikle belirleniyor. Yönetmelik çerçevesinde gerekli işlemleri yapacağız” dedi.

"3 ders sınavından öğrencilerimiz bu sene son kez yararlanacaklar"
Yaz okulundan ders notlarını yükseltmek isteyen öğrencilerin de yararlanabileceğini vurgulayan Rektör Çomaklı, "3 ders sınavından öğrencilerimiz bu sene son kez yararlanacaklar. Çünkü biz burada 5 derslik bir yaz okulu veriyoruz. Bu çok önemli. Kişinin tamamen yoğunlaşamadığı veya yoğunlaşıp sınırda geçtiği dersi bir daha alabilme imkanına sahip oluyor. Giriyor ve biraz daha yoğun çalışmaya başlıyor. Sadece dersten kalanlar değil, tekrar o dersi görüp yoğunlaşamadığını düşünen kişiler de buna başvuracaklar. O nedenle önemli bir yaz okulu uygulaması. Örgünden farklı bir niteliği varsa o da budur. Bizim Anadolu Üniversitesinin materyalleri konusunda uluslararası standartlar var. O standartlarla öğrenciler kendilerini daha rahat ölçebiliyorlar. O nedenle bizim için önemli olan da öğrencinin tekrar kendisini görecek olması. Başarısız olursa da kendisine geçme fırsatı tanımış olacak. Çünkü adından anlaşılacağı gibi yaz okulu, yaza denk gelen ve biraz daha boşluğun olduğu bir dönem. Kişi yazlığındaysa yazlığından tabletini açıp ders çalışabilir. Kışın iş temposunda derslerine çalışamayanlar yazın denizden çıkıp Açıköğretim derslerine çalışabilir. Kimisi tarladaysa tarladan çıktıktan sonra çalışabilir. Memursa yıllık izninde daha rahat çalışabilir. Çeşitli alternatifler oluşacak kendilerine. Bu da bizim başarımızı olumlu etkileyecektir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"YÖK de bize destek oldu"
Öğrencilerden gelen tepkilerin çok olumlu olduğunu açıklamalarına ekleyen Rektör Çomaklı, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Herkes devrim niteliğinde bir şey sayıyor bunu. Çünkü Açıköğretim Sisteminde yaz okulu uygulaması kimsenin aklından geçmemişti. Geçmiş olsa da uygulamaya konulmamış şimdiye kadar. Biz bunun için yoğun bir yönetmelik çalışması hazırladık. Çalışmayı Resmi Gazete’de yayımladık. Daha sonra Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç desteklerini esirgemedi. YÖK Yönetim Kurulu da açılabilir konusunda bize destek vererek uygulamaya başladık. Herkes hem YÖK’e hem Anadolu Üniversitesi’ne teşekkür ediyor. Bu sistemin birçok bekleyeni var. Bizim için önemli olan husus öğrencilerin taleplerinin yerine getirilmesi."

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