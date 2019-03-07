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Açıköğretimden yeni e-Sertifika programları

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 17:13 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi bünyesinde kişisel gelişim ve kariyerini ilerletmek isteyen bireylere yönelik hazırlanan e-Sertifika Programlarına yenileri eklenerek program sayısı 107 oldu.Dünyadaki değişim ve dönüşümleri yakından takip ederek güncel ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte hazırlanan e-Sertifika programlarında Türkçe derslerin yanı sıra İngilizce dersler de bulunuyor.

Açıköğretimden yeni e-Sertifika programları

Anadolu Üniversitesi bünyesinde kişisel gelişim ve kariyerini ilerletmek isteyen bireylere yönelik hazırlanan e-Sertifika Programlarına yenileri eklenerek program sayısı 107 oldu.
Dünyadaki değişim ve dönüşümleri yakından takip ederek güncel ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte hazırlanan e-Sertifika programlarında Türkçe derslerin yanı sıra İngilizce dersler de bulunuyor. Osmanlıca ve Arapça öğrenimi için tasarlanmış programlardan, kodlama ve web tasarımına kadar birçok yeni e-Sertifika programıyla herkese ulaşmaya devam ediliyor. İlk kez 2007 yılının bahar döneminde başlayan Anadolu Üniversitesi e-Sertifika Programları’nda yılda üç dönem, sürekli eğitim vermek ve güncel akademik içerik sunmak amaçlanıyor. Ayrıca, e-Sertifika Programları personeli ya da hedef kitlesi coğrafi olarak farklı bölgelerde bulunan kurum ve kuruluşların hizmet-içi eğitimlerini standart ve kaliteli olarak sağlamaları için fırsat oluşturuyor. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi e-Sertifika programları güncellenen içerikleri ile sürmekte olan programlarına yepyeni programlar eklendi. İşletme Yönetimi, Pazarlama ve Perakendecilik, İletişim, Turizm, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sağlık, Bakım ve Gelişim Hizmetleri, Edebiyat, Dil Öğrenimi, Din Bilgisi, Web Tasarımı ve Kodlama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Hobi ve Kişisel Gelişim ve Özel/Protokollü Programlar kategorilerinden oluşan toplam 107 farklı program, 2019 Bahar döneminde “Hayatınızda Yeni Bir Kapı Açın” konseptiyle hayata geçiyor. Dünyadaki değişim ve dönüşümleri yakından takip ederek güncel ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte hazırlanmış e-Sertifika Programlarında Türkçe derslerin yanı sıra İngilizce dersler de bulunuyor. Osmanlıca ve Arapça öğrenimi için tasarlanmış programlardan kodlama ve web tasarımının inceliklerine dair programlara kadar farklı birçok yeni e-Sertifika Programı, yer aldıkları kategorilere göre dağılım gösteriyor. Tüm e-Sertifika Programlarının her biri için hedef kitle, program dersleri, katılım koşulları, öğrenme ve ders çalışma ortam ve materyalleri gibi detaylı bilgiye esertifika.anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişilebiliyor.
Anadolu Üniversitesi e-Sertifika Programlarının 18 Şubatta başlayan kayıtları 15 Mart Cumaya kadar devam edecek.

Açıköğretimden yeni e-Sertifika programları

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