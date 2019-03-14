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Açıktaki astsubay ile eski öğretmene FETÖ'den hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 14:57 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de görülen 2 ayrı FETÖ/PDY davasında, KHK ile açığa alınan astsubay Yunus Emre Arı(26) 4 yıl 2 ay,  eski öğretmen Ali Aksu(36) 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de görülen 2 ayrı FETÖ/PDY davasında, KHK ile açığa alınan astsubay Yunus Emre Arı(26) 4 yıl 2 ay, eski öğretmen Ali Aksu(36) 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalardan ilkinde tutuksuz sanık Yunus Emre Arı ile avukatı hazır bulundu. Arı, son savunmasında, askeri okul sınavlarına hazırlandığı lise yıllarında örgüt ile tanıştığını anlattı. Duruşma savcısının, 'örgüt üyeliğinden' cezalandırılmasını ve etkin pişmanlıktan yararlandırılmasını talep ettiği Yunus Emre Arı'yı, mahkeme, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.
İHRAÇ ÖĞRETMENE 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI
Aynı mahkemede görülen ikinci davada da tutuksuz yargılanan ve soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen eski öğretmen Ali Aksu, hazır bulundu. Aksu, okul ve dershanelerinde çalıştığı örgütten, niyetinin iyi olmadığını fark edince ayrıldığını söyledi. Mahkeme Aksu'ya 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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