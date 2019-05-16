HABER

Açıktaki Uzman Onbaşı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 16:38 | Son Güncelleme

Isparta’da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, yakalanan 2 şüpheliden biri, İzmir’de daha önce başka suçtan açığa alınan Uzman Onbaşı çıktı.

Isparta’da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, yakalanan 2 şüpheliden biri, İzmir’de daha önce başka suçtan açığa alınan Uzman Onbaşı çıktı. Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta Bağlar ve Muzaffer Türkeş mahallelerinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda, N.Ü. ve S.E. isimli 2 şüpheli yakalanarak ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişiden S.E.’nin daha önce İzmir’de Uzman Onbaşı olarak görev yaptığı sırada başka bir suçtan dolayı açığa alındığı ortaya çıktı.
Emniyette gerekli işlemleri tamamlanan N.Ü. ve S.E., Isparta Adliyesi’nde sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
Kayıp gazeteci, 7 gündür aranıyorKayıp gazeteci, 7 gündür aranıyor
Cinayeti hakim huzurunda itiraf etti: Bu saatten sonra vicdanımı rahatlatma derdindeyimCinayeti hakim huzurunda itiraf etti: Bu saatten sonra vicdanımı rahatlatma derdindeyim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Vatan Partisi'nin İstanbul adayından CHP için sert sözler

Vatan Partisi'nin İstanbul adayından CHP için sert sözler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti: Pişman değilim, kadran 280'de kaldı

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Suç makinası çıktılar

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Sabıkaları şoke etti

Minik Nurcan'ın eteğinin bulunduğu derede arama yapılıyor

Minik Nurcan'ın eteğinin bulunduğu derede arama yapılıyor

Kayıp AA muhabiri Abdülkadir Nişancı için derenin yönü değiştirilecek

Kayıp AA muhabiri için derenin yönü değiştirilecek

Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı

Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı

Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.