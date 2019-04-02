HABER

Acil durum altyapısını ASELSAN kuracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 11:28 | Son Güncelleme

AFAD ile ASELSAN arasında İkaz ve Alarm Siren Sistemi sözleşmesi imzalandı - ASELSAN tarafından Gaziantep, Hatay ve Kilis'te toplam 120 noktaya siren sistemleri tesis edilecek - Bu sayede afetlerde ve acil durumlarda halkın en hızlı şekilde bilgilendirilmesi sağlanacak

GÖKSEL YILDIRIM - ASELSAN, afet ve acil durumlarda halkın en hızlı şekilde bilgilendirilmesi amacıyla Türkiye'nin güney şehirlerinde siren sistemi kuracak.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile ASELSAN arasında İkaz ve Alarm Siren Sistemi sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme kapsamında, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için ASELSAN tarafından Gaziantep, Hatay ve Kilis illerinde toplam 120 noktaya siren sistemleri tesis edilecek. Bu sayede afetlerde ve acil durumlarda halkın en hızlı şekilde bilgilendirilmesi sağlanacak.

ASELSAN, gelecek yıllarda ihtiyaç duyulan diğer illere de yaygınlaştırılacak sistemde, yerlileştirme çalışmaları da başlatacak. Sistemin haberleşmesi güvenli ve yerli olacak.

Haberleşmede ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) telsiz altyapısı kullanılacak.

Sözleşme kapsamında ayrıca AFAD ve ASELSAN ekipleri yapacakları ortak çalışmalarla, ülke çapında tesis edilmesi hedeflenen Ulusal Erken Uyarı Sistemi mimarisini birlikte tanımlayacak. Bu çalışmada halkın bilgilendirilmesinde kullanılabilecek mobil hücre yayını, toplu SMS, televizyon, radyo ve sosyal medya gibi diğer yayın unsurları ekiplerce incelenerek, veri yapıları, süreçler ve iş akışları oluşturulacak.

İki kurum arasında teknolojik iş birliği yapılması ve sivil savunma, erken uyarı ve ikaz sistemleri teknolojileri alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesi amacıyla daha önce bir protokol imzalanmıştı.

İkaz ve Alarm Siren Sistemi sözleşmesi, bu protokol sonrası iki kurum arasında iş birliğine yönelik imzalanan ilk sözleşme olması açısından da önem taşıyor.

Kediye özel 'sepetli asansör' Kediye özel 'sepetli asansör'
Sosyal medyadan Öcalan fotoğrafları paylaşan aday, belediye meclisindeSosyal medyadan Öcalan fotoğrafları paylaşan aday, belediye meclisinde
Havalimanında başlayan aşk çocuk kaçırmayla bittiHavalimanında başlayan aşk çocuk kaçırmayla bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Aselsan İkaz ve Alarm Siren Sistemi

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir anda dolmaya başladı! Bölge hızla boşaltılıyor

Bir anda dolmaya başladı! Bölge hızla boşaltılıyor

Yaşı, mesleği ile yarışıyor

Yaşı, mesleği ile yarışıyor

Mahalle baskısı otizmli çocuğu eve hapsetti

Mahalle baskısı otizmli çocuğu eve hapsetti

Başkentte FETÖ operasyonu!

Başkentte FETÖ operasyonu!

Cep telefonunu çalıp, arkadaşına hediye etti

Cep telefonunu çalıp, arkadaşına hediye etti

Günlük burç yorumları 2 Nisan Salı - Nisan ayı burç yorumları

Günün burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.