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Acil Durum İlanında Gözler Senato’da

06.03.2019 16:00 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi’nde reddedilen Başkan Donald Trump’ın sınıra duvar inşa etmek amacıyla acil durum ilanı, Senato onaylamazsa ikinci kez reddedilebilir. Kararın Senato’dan geçmesi halindeyse Başkan’ın vetosuyla karşılaşmasına kesin gözüyle bakılıyor

Acil Durum İlanında Gözler Senato’da

Temsilciler Meclisi’nde reddedilen Başkan Donald Trump’ın sınıra duvar inşa etmek amacıyla acil durum ilanı, Senato onaylamazsa ikinci kez reddedilebilir. Kararın Senato’dan geçmesi halindeyse Başkan’ın vetosuyla karşılaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.Başkan Trump, Amerika- Meksika sınırına duvar örme konusunda kararlı.

“Uyuşturucu, suçlular ve insanlar tarafından işgal altındayız ve bunu durdurmak zorundayız” diyen Başkan’ın bu isteği partilerüstü bir kararla Senato tarafından reddedilecek gibi görünüyor.

Kongre, Trump’ın örmek istediği fiziki sınır duvarı bütçesinin sadece küçük bir kısmını onlayladı. Ancak Başkan, Ulusal Acil Durum ilan ederek Kongre’nin kararını bir bakıma geçersiz kılmayı hedefliyor. Böylece çoğunluğu ordu bütçesinden olmak üzere milyarlarca doları duvar inşası için kullanmayı amaçlıyor.

Bazı Cumhuriyetçiler duvar projesine gönülden destek veriyor. Bazı Demokratlar ve Cumhuriyetçiler’e göreyse Trump’ın acil durum ilanı Amerikan anayasasına ters düşüyor ve tehlikeli bir örnek oluşturuyor.

Senato ret kararını bu ay oylayacak. Eğer karar reddedilirse Trump’ın bunu veto etme hakkı var.

Son olarak da ulusal acil durum kararı konusundaki kararın federal mahkemeye taşınması mümkün.

Bu noktada mahkemenin bakacağı noktalar; Kongre’nin duvar bütçesini onaylamamaktaki niyeti ve başkanın kararını engelleme konusundaki girişim olacak.

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