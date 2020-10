Acil durum! Kısıtlı zaman içinde evinizi ışıl ışıl yapacak püf noktaları

Evinizin rekor sürede bir dergiden çıkmış gibi görünmesini sağlamak için en etkili püf noktalarının yanı sıra izlenecek adımları içeren bir kılavuz hazırladık.

MİSAFİRLERİN VAKİT GEÇİREBİLECEĞİ ALANLARA ODAKLANIN

Zaman kısıtlı olduğunda yapmanız gereken ilk şey, ziyaretçilerin dinleneceği alanları veya daha fazla temizlik ve dezenfeksiyon gerektiren odaları belirlemektir. Konukların görme olasılığının daha yüksek olduğu alanlar oturma odası, mutfak, banyo ve giriş veya salondur. Artık öncelik listesinde hangi bölgelerin olduğunu bildiğinize göre işe koyulalım!

BÜTÜN EVİ HAVALANDIRIN

Kötü kokulardan, kapalı alanların kokusundan kurtulmak ve evi havalandırmak için, temizlik yapılırken tüm pencereleri açmak çok önemlidir. Yeterli havalandırma hem misafirleri hem de ev sakinlerini daha rahat hale getirecektir.

DAĞINIK OLAN EŞYALARI TOPLAYIN

Her yere atılan her şeyi veya evi dağınık yapan her şeyi toplama zamanı. Bunları toplarken çöplerden kurtulabilir ve her şeyi yerine getirebilirsiniz. Zaman çok kısıtlıysa, daha sonra düzenlemek için eşyaları kutulara, sepetlere veya dolaplara koyun.

BANYOYU DEZENFEKTE EDİN

Misafirleriniz varsa, büyük olasılıkla banyoyu kullanacaklardır, bu nedenle temiz olması ve iyice dezenfekte edilmesi çok önemlidir. Sadece birkaç adımda lavabonuzun ışıl ışıl parlamasını sağlayabilirsiniz.