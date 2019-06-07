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"Acil durum" yetkisinde Suudi Arabistan için "bomba" izni varmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 18:05 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan ve BAE gibi bazı ülkelere silah satışlarında Kongre onayını "baypas" eden acil durum yetkisinin, Amerikan savunma firmalarına, yüksek teknolojili bomba parçalarını Suudi Arabistan'da üretme iznini kapsadığı ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi bazı ülkelere silah satışlarında Kongre onayını "baypas" eden acil durum yetkisinin, Amerikan savunma firmalarına, yüksek teknolojili bomba parçalarını Suudi Arabistan'da üretme iznini kapsadığı ortaya çıktı.

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre, Trump yönetimi, Kongreye bu hafta Suudi Arabistan ve BAE gibi ülkelere silah satışlarında Kongre onayını "baypas" eden acil durum yetkisi hakkında kapsamlı bir bilgilendirme sundu.

Buna göre, acil durum yetkisi, önde gelen Amerikan savunma firmalarından Raytheon adlı şirketin, Suudi Arabistan'da yüksek teknolojili bomba parçaları üretmesi için Suudiler ile çalışabileceğine dair izni de kapsıyor.

Söz konusu yetki ile Raytheon'ın "Paveway" adlı akıllı bombaları için temel olan kontrol sistemleri, kılavuz teknolojileri ve devre kartlarının yapımı aşamasında şirket ve Suudiler birlikte çalışabilecek.

ABD'nin daha önce ulusal güvenlik nedenleriyle bu tür teknolojileri yakın koruma altında tutması ise dikkatlerden kaçmadı.

Ayrıca daha önce Kongrenin engeline takılan yeni silah satışı paketinde, Yemen'de Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona 120 bin hassas güdümlü bombanın yanı sıra, F-35 savaş uçağı, havan topu, tanksavar füze ve tüfek desteği de yer alıyor.

- Trump ve Kongre arasında Suudi Arabistan çekişmesi

Trump'ın 24 Mayıs'ta Suudi Arabistan ve BAE gibi bazı ülkelere silah satışlarında, Kongre onayını "baypas" eden "acil durum" yetkisini kullanmaya karar verdiği bildirilmişti. Buna göre, Trump'ın Kongreyi "baypas" etme kararının derhal devreye gireceği ve 8 milyar dolarlık 22 silah anlaşmasının Kongre denetimi olmaksızın hemen tamamlanacağı kaydedilmişti.

Demokrat Virginia Senatörü Tim Kaine, bu hafta Kongrede basına yaptığı açıklamada, Kaşıkçı cinayetinden sadece 16 gün sonra 18 Ekim 2018'de Trump yönetiminin "bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan'a hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiğini" gösteren belgeleri gördüğünü ifade etmişti.

Kaine, tüm dünyada büyük yankı uyandıran ve Riyad yönetimini olduğu kadar Washington'ı da baskı altına alan söz konusu cinayetten kısa süre sonra ABD yönetiminin Suudilere verdiği bu imtiyazı "çok rahatsız edici" bulduğunu vurgulamıştı.

Daha sonra bir grup senatör, Başkan Donald Trump yönetiminin kullandığı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere silah satışlarında Kongre onayını "baypas" eden acil durum yetkisini protesto etmişti.

Ayrıca, Trump yönetiminin, Cemal Kaşıkçı cinayetinin hemen ardından bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan ile hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiği ortaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD silah satışı Suudi Arabistan

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