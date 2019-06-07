"Acil durum" yetkisinde Suudi Arabistan için "bomba" izni varmış

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi bazı ülkelere silah satışlarında Kongre onayını "baypas" eden acil durum yetkisinin, Amerikan savunma firmalarına, yüksek teknolojili bomba parçalarını Suudi Arabistan'da üretme iznini kapsadığı ortaya çıktı.

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre, Trump yönetimi, Kongreye bu hafta Suudi Arabistan ve BAE gibi ülkelere silah satışlarında Kongre onayını "baypas" eden acil durum yetkisi hakkında kapsamlı bir bilgilendirme sundu.

Buna göre, acil durum yetkisi, önde gelen Amerikan savunma firmalarından Raytheon adlı şirketin, Suudi Arabistan'da yüksek teknolojili bomba parçaları üretmesi için Suudiler ile çalışabileceğine dair izni de kapsıyor.

Söz konusu yetki ile Raytheon'ın "Paveway" adlı akıllı bombaları için temel olan kontrol sistemleri, kılavuz teknolojileri ve devre kartlarının yapımı aşamasında şirket ve Suudiler birlikte çalışabilecek.

ABD'nin daha önce ulusal güvenlik nedenleriyle bu tür teknolojileri yakın koruma altında tutması ise dikkatlerden kaçmadı.