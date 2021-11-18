Acil durumlarda yardımınıza koşacak en iyi el feneri çeşitleri

Eğer düzenli olarak kampa gitmiyorsanız ya da elektriğin yeterli olmadığı alanlarda bulunmak zorunda kalmıyorsanız el feneri sizin için sadece acil durum ürünü demektir. Her iki durumda da el fenerinin ihtiyaç halinde güvenebileceğiniz bir ürün olması gerekiyor. Her türlü ihtiyaç için kullanabileceğiniz en güvenilir ve kaliteli el feneri modellerini sizler için araştırdık. İşte, en iyi el feneri tavsiyesi listemiz. Gelin, birlikte inceleyelim.

1. Dış mekan aktiviteleri için F Fityle

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Sizin için en iyi el feneri önerilerimizden ilki, F Fityle Süper Parlak El Feneri. Ürün, IPX6 sınıfı koruma özelliği sayesinde en zorlu hava koşullarında bile su geçirmiyor. Yürüyüş, kamp, gece balıkçılığı ve av gibi dış mekan aktivitelerinde rahatlıkla kullanılabiliyor. Taşıması kolay olan fener, dış mekanlara uygun olarak tasarlanıyor. XHP serisi lamba boncuklar sayesinde ışıma mesafesi 500 metreden fazla. El feneri ortalama olarak 4 ile 6 saat arasında aydınlatma sağlıyor. Şarj dolum süresi ise 5-8 saat arasında değişiyor. İçerisindeki entegre lityum pilleri USB yardımı ile şarj edebilirsiniz.

F Fityle Süper Parlak El Feneri hakkında detaylı bilgi edinmek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Ergonomik tasarımıyla SunniMix LED El Feneri

SunniMix LED El Feneri'ni el ipi ve ve uygun boyutları sayesinde yanınızda kolayca taşıyabilirsiniz. Köpek gezdirme, kamp ve acil durumlar gibi birçok alanda tercih edebileceğiniz ürün hem iç hem de dış mekanda kullanılabiliyor. Stroboskop ışık, yüksek ışık ve az ışık arasından istediğiniz ışık ayarını seçerek aydınlatma mesafesini ayarlayabilirsiniz. Kaliteli alüminyum alışımdan yapılan ürün, su geçirmiyor ve uzun yıllar kullanılabiliyor. Üzerindeki şarj göstergesi sayesinde el fenerinin şarj durumunu kontrol edebilirsiniz.

USB çıkışı sayesinde kolayca şarj edilebilen SunniMix LED El Feneri'ni incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Çok amaçlı Fityle El Feneri

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En iyi el feneri modelleri arasında yer alan Fityle Ever El Feneri'ni ister kamplarda eğlenirken ister acil durumlarda güvenle kullanabilirsiniz. Fener, su sıçramalarında ve orta derece yağmurlarda su geçirmiyor. 2 farklı aydınlatma modu olan ürünün yanıp sönen ikaz ışığı fonksiyonu da mevcut. Ayrıca USB çıkışı sayesinde acil durumlarda mobil cihazları şarj edebildiği için powerbank olarak da kullanabilirsiniz. ABS plastik ile üretilen ürünü uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.

Evinizde mutlaka bulunması gereken Fityle Ever El Feneri'ni satın almak isterseniz sizi böyle alalım.

4. Özel tasarımıyla Yopigo Pro Model Y-815 El Feneri

Yüksek, orta ve flaşör olmak üzere 3 farklı aydınlatma düzeyi olan Yopigo Pro Model Y-815 El Feneri, yanıp sönen ikaz uyarı ışığı fonksiyonuna sahip. Q5 LED olan ışığı beyaz renkli. Fener, şarj edilebilen lityum pil ile çalışıyor. Ürünü dilerseniz 3 adet AAA pille de çalıştırabilirsiniz. Darbelere karşı oldukça dayanıklı bir gövdeye sahip olan ürün aynı zamanda su geçirmiyor. Zoom özelliği bulunan fener, 3000 metreye kadar aydınlatma sağlıyor.

Sağlam mekanizmasıyla uzun yıllar rahatlıkla kullanabileceğiniz Yopigo Pro Model Y-815 El Feneri'ni buradan satın alabilirsiniz.

5. Ledlenser Mt10 El Feneri sizi yarı yolda bırakmaz

Uzun ömürlü pil süresi sayesinde 1000 lümende 6, 200 lümende ise kesintisiz olarak tam 15 saat çalışabilen Ledlenser Mt10 El Feneri, sizin için seçtiğimiz bir diğer ürün. Şarj edilebilen pillere sahip olan fener, pili azaldığında sizi bilgilendiriyor. Bileklik ipi sayesinde rahat taşınan feneri kampçılık, balıkçılık, avcılık, arama kurtarma, dağcılık ve hatta madencilik gibi pek çok alanda tercih edebilirsiniz. Alüminyum malzeme ile üretilen ürünü dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar kullanabilirsiniz.

Outdoor aktivitelerde rahatça tercih edebileceğiniz Ledlenser Mt10 El Feneri'ni detaylı incelemek isterseniz böyle buyurun.

6. Su geçirmez özelliğiyle Polizei P-100 El Feneri

Sizin için seçtiğimiz el feneri tavsiyelerinden biri de Polizei P-100 El Feneri. Mikro USB şarj portuna sahip olan ürün, birden fazla şarj yöntemini destekliyor. Güç ekranı üzerinden şarj dolum durumunu ve kalan şarjı kontrol edebilirsiniz. 4 farklı aydınlatma modu bulunan ürün, lityum iyon bataryaya sahip. Uzun mesafeleri aydınlatabilen ışık toplama performansı ve ışık aynası sayesinde geniş alana ışık dağılımı gerçekleştirebiliyor. Su geçirmeyen fener, kaliteli ABS materyal ile üretildiği için oldukça dayanıklı.

Kolay taşıyabileceğiniz Polizei P-100 El Feneri'ni detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Yeni nesil WholeFire El Feneri

100.000 lümene kadar ultra yüksek performans sergileyen WholeFire El Feneri'ni süper parlak özelliği nedeniyle çok seveceksiniz. Şarj edilebilen lityum iyon pillerinin yanı sıra USB çıkışı da bulunan fener, mobil cihazları şarj etmenize olanak sağlıyor. 5 farklı aydınlatma düzeyinin yanı sıra uyarı ikaz moduna da sahip. Ortalama bir fenerden daha fazla parlaklık sağlayan ürünü en yüksek ışık ayarında yaklaşık 2.5 saat güvenle çalıştırabilirsiniz. IP65 koruma sınıfına dahil olan feneri su geçirmediği için her türlü hava koşullarında kullanabilirsiniz.

Sağlam alüminyum gövdesiyle darbelere dayanıklı olan WholeFire El Feneri'ni buradan inceleyebilirsiniz.

8. VARTA Day Light Multi LED F30 El Feneri her an yanınızda

En iyi el feneri markasından biri olan VARTA Day Light Multi LED F30 El Feneri'ni hem acil durumlarda hem de mesleki aktivitelerde güvenle kullanabilirsiniz. Ürün, kamp ve piknik gibi aktivitelerin yanı sıra dağcılık, tırmanma ve bisiklet gibi sporlar için de uygun. Paslanmaz çelik, ABS plastik ve kauçuk kullanılarak üretilen fener, dayanıklı bir gövdeye sahip. 70 lümen olan ışık gücü ve 32 metreyi bulan bir menzile sahip. El fenerini 125 saatlik pil ömrü sayesinde uzun süre kesintisiz kullanabilirsiniz.

Kauçuk kaymaz sapı sayesinde güvenli tutuş sağlayan VARTA Day Light Multi LED F30 El Feneri'ni satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Kolay şarj edilen Gaman Pt-4140 El Feneri

Hem kolay taşıyabileceğiniz hem de dayanıklı ve güçlü bir el feneri mi arıyorsunuz? O halde Gaman Pt-4140 El Feneri tam size göre. 9.4 cm uzunluğu sayesinde çantada, arabanın torpido gözünde hatta cebinizde bile rahatça taşıyabileceğiniz fener, küçük boyutuna rağmen oldukça parlak ışık sağlıyor. 2 ayrı ışık moduna ek olarak üründe acil durumlar için uyarı ikaz ışıklandırma fonksiyonu da bulunuyor. USB girişi sayesinde powerbank, bilgisayar ya da mobil cihazlarla bile kolayca şarj edilebiliyor. Dayanıklı alüminyum alaşım gövdesi sayesinde feneri uzun yıllar kullanabilirsiniz.

Yer kaplamayan Gaman Pt-4140 El Feneri'ni incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Süper parlak Lordwey El Feneri

Yeni nesil XPH70.2 LED çipine sahip olan Lordwey El Feneri'nin çip ömrü 100.000 saat. Süper parlak olan fenerin yüksek, düşük ve flaş olmak üzere 3 farklı ışık modu bulunuyor. Farklı durum ve alanlarda kullanabileceğiniz iki ayrı odak seçeneğini döner kafa başlığı ile seçebilirsiniz. Uzun mesafelerde spot ışığı, geniş alanlar için zemin aydınlatması seçeneklerini rahatça ayarlayabilirsiniz. Entegre mikro giriş bağlantısı sayesinde kolayca şarj edebilirsiniz. IPX65 koruma sınıfı olan ürünü, su geçirmediği için farklı hava koşullarında rahatça tercih edebilirsiniz. Sağlam alüminyum gövdesi, darbelere karşı oldukça dayanıklı.

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11. Kullanışlı ve kaliteli Fenix PD 35 V2 0 Tac Edition El Feneri



Kompakt ve dayanıklı Fenix PD 35 V2 0 Tac Edition El Feneri, 250 metrelik geniş aydınlatma mesafesi ve maksimum 1000 lümen çıkışı sunuyor. 5 ışık modunun yanı sıra flaş ışığı da bulunuyor. 18650 iyon pile sahip olan feneri kolayca şarj edebilirsiniz. Yedek pil ve düşük voltaj uyarısı özelliklerinin yanı sıra ters polarite koruması da mevcut. Sertleştirilmiş ultra net cam lensi, yansımayı önlüyor. Alüminyumdan üretilen ürün, oksidasyon direncine sahip.

Dayanıklı ve şık tasarıma sahip olan Fenix PD 35 V2 0 Tac Edition El Feneri'ni buradan satın alabilirsiniz.

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