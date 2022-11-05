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  4. Acil elektrik kesintisi programına geçildi! 7 kent karanlığa gömüldü...

Acil elektrik kesintisi programına geçildi! 7 kent karanlığa gömüldü...

05.11.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus saldırılarından zarar gören enerji şebekelerindeki arızalar nedeniyle Ukrayna'nın Kiev, Çernihiv, Çerkasi, Jitomir, Sumi, Harkiv ve Poltava kentlerinde acil elektrik kesintisi programına geçildi. Ukrayna elektrik şirketi Ukrenergo'dan yapılan açıklamada, elektrik şirketi çalışanlarının sorunları gidermek için her gün 24 saat çalışma yürüttüğü belirtildi.

Acil elektrik kesintisi programına geçildi! 7 kent karanlığa gömüldü...

Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırılarında yoğunlukla enerji şebekelerinin hedef alınması nedeniyle ülke zor günler yaşamaya başladı. Ukrayna elektrik şirketi Ukrenergo'dan yapılan açıklamada, aktif olan elektrik şebekelerindeki aşırı yoğunluk nedeniyle planlı elektrik kesintilerinden acil elektrik kesintilerine geçildiği duyuruldu. Buna göre Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere Çernihiv, Çerkasi, Jitomir, Sumi, Harkiv ve Poltava'da sabah 6'dan itibaren elektriklerin kesildiği belirtildi. Açıklamada saatlik kesintilerin günlük kesintiler şeklinde programlandığı belirtilirken, elektrik şirketi çalışanlarının sorunları gidermek için her gün 24 saat çalışma yürüttüğü ifade edildi.

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Kurum ayrıca, Rusların roket saldırıları ve dron saldırıları nedeniyle şebekelerin zarar görmesinin ardından şebekeler üzerindeki yükü azaltmak, güç sisteminin sürekli dengelenmesini sağlamak ve tekrarlanan arızaları önlemek için bu tür kısıtlamalara ihtiyaç olduğunu hatırlattı. Ayrıca Ukrayna elektrik şirketi Ukrayna halkına ani elektrik kesintilerinde mağduriyet yaşanmaması için asansör kullanmamalarını tavsiye ederken, elektriklerin hangi bölgelere ulaştırılacağı konusunda bir liste yayınlamadı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna elektrik

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