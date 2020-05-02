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  4. 'Pes' dedirten olay! Ambulans helikopterin inmesine izin vermediler

'Pes' dedirten olay! Ambulans helikopterin inmesine izin vermediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2020 16:44 | Son Güncelleme

Samsun'da acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermeyince helikopter hastayı alamadan geri dönmek zorunda kaldı.

'Pes' dedirten olay! Ambulans helikopterin inmesine izin vermediler

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Altınkaya Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, acil hastaneye gitmesi gereken kalp hastası bir kişi için ambulans istendi. Ancak hastanın Altınkaya Barajı'nın Sinop tarafında bulunması ve sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla feribot çalışmadığından Samsun'dan ambulans helikopter talep edildi. Sağlık Bakanlığı 112 acil ambulans helikopteri hastayı almak için Samsun'dan havalandı. Altınkaya Mahallesi'ne giden helikopter etraf yamaç olduğu için bir tarlaya inip hastayı almak istedi.

TARLA SAHİPLERİ HELİKOPTERİN İNİŞİNE İZİN VERMEDİ

Ancak, tarla sahipleri ambulans helikopterin tarlalarına inmelerine izin vermedi. Helikopterin ineceği yere toplanan tarla sahipleri el hareketleri ile ambulans helikopterin inmesine engel oldu.

Pilot, helikopter ile tarlanın etrafından 10 tur atmak zorunda kaldı. Vatandaşlar izin vermeyince pilot durumu 112 merkezine bildirdi. Helikopter hastayı alamadan Samsun'a dönmek zorunda kaldı.

KARA AMBULANSI SEVK EDİLECEK

Hasta için ise barajdan geçiş olmadığı için Sinop'tan kara ambulansının sevk edileceği öğrenildi.

(İHA)

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