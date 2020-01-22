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  4. İşte Düzce'deki devlet hastanesinin maskotu Acil

İşte Düzce'deki devlet hastanesinin maskotu Acil

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 14:16 | Son Güncelleme

Düzce'de hastaneyi mesken tutan sokak kedisi acil servisin maskotu haline geldi. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde özellike gece saatlerinde ortaya çıkan kediye vatandaşlar 'Acil' adını verdi.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ni genelde gece saatlerinde soğuk hava nedeniyle mesken tutan sokak kedisi acil servise gelen hastaların ve sağlık çalışanlarının maskotu haline geldi. Sağlık çalışanları gece saatlerinde acil servisten içeri girerek belli bir süre duran ve tekrar kayıplara karışan kediye yiyecek verirken, vatandaşlar ise kediye “Acil” adını koyarak fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya başladı. Hastaların ve sağlık çalışanlarının sempatisini kazanan sevimli kedi gündüz saatlerinde ise ortalıklarda görünmüyor. (DHA)

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