HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Acil koduyla istendi! Veterinerlerden koronavirüs kararı

Acil koduyla istendi! Veterinerlerden koronavirüs kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 10:34 | Son Güncelleme

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “Koronavirüsle mücadele kapsamında oda başkanlıklarımızdan acil koduyla serbest veteriner hekim klinik, poliklinik ve hayvan hastanelerindeki ventilasyon (solunum) cihazı ve yoğun bakım ünitesi ekipmanlarının tam listesi istenmiştir. İhtiyaç duyulması halinde Türk Veteriner Hekimleri söz konusu ekipmanları ve bilgi birikimini insanlarımızın hizmetine sunmaya hazırdır” dedi.

Acil koduyla istendi! Veterinerlerden koronavirüs kararı

Türkiye’nin olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirten Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “Covid-19 salgını tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de ciddi oranda etkilemiş ve korkarız ki daha da derin bir şekilde etkileyecektir. Küreselleşen dünya, insanlarımızın yaban hayatına vahşice müdahaleleri, yaban hayatı ticareti vb. sebeplerle Covid-19 salgını bitse bile insanoğlu bu ve buna benzer zoonoz hastalıklarla karşı karşıya kalmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Eroğlu, TVHB Merkez Konseyi ve oda başkanlıklarının salgının Türkiye’ye girdiği ilk günden itibaren ilgili resmi kurumlara ve Türk kamuoyuna veteriner hekimlerin teşhis, tedavi, aşı ve serum üretimi konularında ciddi katkıları olabileceği hususunu güçlü bir şekilde ifade ettiklerini hatırlattı.

ACİL KODUYLA İSTENDİ

Covid-19 salgını kapsamında can kayıplarını en aza indirmek ve hastalığın hızla kontrolünü sağlayarak insanların refah ve özgürlüğünü bir an evvel tesis etmek için konunun tüm paydaşları ile daha hızlı, daha etkin ve daha fazla iş birliği içinde olunması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, “Bu süreçte Türk veteriner hekimleri, sığır vebası, kuş gribi vb. salgınlarda olduğu gibi bu salgın konusunda da üstüne düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye ve bunun için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır. Bu bağlamda hiç arzu etmemekle birlikte Covid-19 salgınının kontrol edilemez halde artması halinde insanlarımıza hizmet veren hastanelerimizin, özellikle ventilasyon (solunum) cihazı ve yoğun bakım ekipmanlarının yetersizliği ve bazı ülkelerde olduğu üzere veteriner hekimlerimizde var olan cihazlardan yararlanma ihtiyacı ortaya çıkabilecektir. Bu olumsuz duruma hazırlık amacıyla Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak koronavirüs ile mücadele kapsamında oda başkanlıklarımızdan acil koduyla serbest veteriner hekim klinik, poliklinik ve hayvan hastanelerindeki ventilasyon (solunum) cihazı ve yoğun bakım ünitesi ekipmanlarının tam listesi istenmiştir. İhtiyaç duyulması halinde, ki umarız ihtiyaç duyulmaz, Türk Veteriner Hekimleri söz konusu ekipmanları ve bilgi birikimini insanlarımızın hizmetine sunmaya hazırdır” açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı!Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı!
İmamoğlu: Tehlikenin yüzde 60’ı İstanbul'daİmamoğlu: Tehlikenin yüzde 60’ı İstanbul'da
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Türk Veteriner Hekimleri Birliği Ali Eroğlu

En Çok Okunan Haberler

Taksilerde yeni koronavirüs uygulaması başladı! İlk ceza kesildi

Taksilerde yeni koronavirüs uygulaması başladı! İlk ceza kesildi

Virüs yayılıyor, bilanço ağırlaşıyor!

Virüs yayılıyor, bilanço ağırlaşıyor!

Linç umurumda değil, sen iyileş yeter

Linç umurumda değil, sen iyileş yeter

Tepki çeken videoya açıklama: Tuzu kuru oyuncular...

Tepki çeken videoya açıklama: Tuzu kuru oyuncular...

Sağlık Bakanı Koca: İddialar tamamen asılsızdır

Sağlık Bakanı Koca: İddialar tamamen asılsızdır

İstanbul'da koronavirüs yasağını partiyle deldiler

İstanbul'da koronavirüs yasağını partiyle deldiler

İlginizi Çekebilir

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar

Koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüs polis teşkilatına da sıçradı!

Koronavirüs polis teşkilatına da sıçradı!

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden alındı! İşte yerine gelen isim

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden alındı! İşte yerine gelen isim

Diğer Haberler
Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Nazife Bilen etkisiz hale getirildi

Nazife Bilen etkisiz hale getirildi

Çorum'da bir köye koronavirüs karantinası!

Çorum'da bir köye koronavirüs karantinası!

Koronavirüs testi yapılacağını öğrenince hastaneden kaçtı

Koronavirüs testi yapılacağını öğrenince hastaneden kaçtı

Ekrem İmamoğlu'ndan koronavirüs açıklaması: Tehlikenin yüzde 60’ı İstanbul'da

İmamoğlu: Tehlikenin yüzde 60’ı İstanbul'da

Mezarlıkta korkutan kadın çığlığı! Ekipler harekete geçti

Mezarlıkta korkutan kadın çığlığı! Ekipler harekete geçti

Mart ayının son günlerinde Erzincan beyaza büründü!

Mart ayının son gününde kar sürprizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.