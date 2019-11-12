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Acil müdahale ekiplerinin sağlık durumu uzaktan takip edilebilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 13:23 | Son Güncelleme

    Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) acil durumlara müdahalede görev alan kişiler için özel bir sistem geliştirdi.

Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) acil durumlara müdahalede görev alan kişiler için özel bir sistem geliştirdi. Body Motion Analysis (Vücut Analiz Sistemi) ile riskli görevlerde yer alan polis, asker, itfaiye ve sağlık ekiplerinin vücut hareketleri ile sağlık durumu uzaktan an be an takip edilebilecek.

Yurt içi ve yurt dışında askeri, kamu ve özel sektör için sistemler geliştiren HAVELSAN, acil durumlarda görevli kişilerin vücut hareketleri ve sağlık durumlarını takip edilebilmesi için geçen yıl Ekim ayında çalışma başlattı. Yaklaşık 10 ay süren çalışma sonrası, vücudun eklem bölgelerine takılan sensörlerden meydana gelen özel sistem geliştirdi. Sistem, vücudun dijital ikizini bilgisayar ortamında yaratarak özellikle riskli görevlerde yer alan ekiplerin hareketlerini uzaktan takip edip, aynı zamanda kayıt altına alıyor. Sistem ayrıca, ekiplerin sağlık durumu da an be an takip ediyor.

'HAREKETLERİ UZAKTAN TAKİP EDİLEBİLECEK'

HAVELSAN sistem başmühendisi Dr. Tolga Sönmez, analiz sisteminin kolluk kuvvetleri ve sağlık alanında oldukça kullanışlı olduğunu belirterek, "HAVELSAN ürettiği giyilebilir sensörlerle acil durum ekiplerinin sahada anlık olarak ne yaptığını uzaktan izleyebiliyor. Bu sensörleri vücudun eklemlerine takarak hareket verilerini topluyoruz. Böylece vücudun dijital ikizini oluşturmuş oluyoruz ve bu verileri bilgisayara aktararak hem kayıt ediyoruz hem de başka yerlerde kullanabiliyoruz" dedi.

'İKİ AMAÇLA KULLANIYORUZ'

Sönmez, sistemi iki amaçla kullandıklarını belirterek, "Biri durumsal farkındalık için. Yani acil durum ekipleri; itfaiye, emniyet güçleri ve sağlık çalışanları gibi ekipler için düşünebiliriz, sahada anlık olarak ne yaptığını bilebiliyoruz. Bunun yanında harekete bağlı olan anomalileri de tespit edebiliyoruz. Aşırı yorgunluğa bağlı olarak çalışanın hareketlerinde yavaşlama, aksama ve hatta hata yapabilme oranının artması gibi önceden tespit edip operasyon merkezindeki gerekli kişilere iletiyoruz" diye konuştu.

'SİSTEM ERKEN TEŞHİS İÇİN DE KULLANILABİLİYOR'

Türkiye'de ilk kez verilerin yapay zeka ve derin öğrenme sistemi ile birleştirilip böyle bir sistemin oluşturulduğunu ifade eden Sönmez, "Bu sistemin diğer bir kullanım alanı sağlık. Örneğin felçli hastalara verilen egzersizler var, bunlar doğru yapılabiliyor mu, bunların uzaktan takip edilebilmesi için de bu sistem kullanılıyor. Bunu da hem nöroloji hem de ortopedi doktorları ile konuşarak bir takım iyileştirmeler yaptık. Bu verilere de yine bluethooth üzerinden ulaşılabiliyor. Ayrıca bazı motor hastalıklarının erken teşhisi için de kullanılıyor. Tüm motor hareket verilerini aldığımız için doktorun erken teşhis koymasını kolaylaştırıyoruz. Bunu yapay zeka algoritmaları ile destekleyerek karar vermesini kolaylaştırıyoruz."

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