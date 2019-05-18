Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şubat ayında tüm illere Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi kapsamında genelge gönderildiğini belirterek, "Şehirde ne kadar riskli alan varsa bize bildirilmesini talimatlandırdık. O çerçevede acil öncelikli alanların dönüşümünü sağlayacağız. Gelecek veriler bu açıdan çok önemli. Veriler karşılığında önümüzdeki 5 yıllık süreçte uygulayacağımız eylem planını açıklayacağız." dedi.

Bakan Kurum, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti. Kent hakkında bilgi alan Kurum, valilik şeref defterini imzaladı.

Daha sonra Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile görüşen Kurum, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, Zonguldak'ın Cumhuriyet döneminin önemli şehirlerinden olduğunu söyledi.

Kent merkezinde yapılması planlanan millet bahçesi, Protokol Camisi inşaatı, lavuar alanları ve liman gezi yoluyla ilgili bilgi veren Kurum, şöyle devam etti:

"Zonguldak'ın geleceğine ilişkin yapabileceğimiz projeleri istişare ettik ve belli kararlar aldık. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğümüzün bünyesinde bulundurduğu 133 bin metrekare arazi var. Bu arazinin yaklaşık bin 63 metrekaresi lavuar alanı olarak bildiğimiz kömür yıkama alanı. Limanın hemen arkasındaki alan önemli alan. Yapmış olduğumuz görüşmelerde hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız hem de TTK Genel Müdürümüz bu noktada çok özverili şekilde destek oldular. Bu alanı Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz bünyesinde takas yapmak suretiyle Zonguldak'a kazandırıyoruz. Aslında limanın arkasında yine Protokol Cami olarak bildiğimiz alan ve valiliğimizin içinde bulunduğu toplam 500 bin metrekarelik alanda yeni bir kent merkezi oluşturacağız. Master Plan çerçevesinde bu inşaatları yapacağız. Zonguldak için kangren olan sorunu 5 yıl içinde belediyemizle birlikte çözeceğiz."