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"Acil öncelikli alanların dönüşümünü sağlayacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 20:08 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "(Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'ne ilişkin genelge) Şehirde ne kadar riskli alan varsa bize bildirilmesini talimatlandırdık. O çerçevede acil öncelikli alanların dönüşümünü sağlayacağız. Gelecek veriler bu açıdan çok önemli. Veriler karşılığında önümüzdeki 5 yıllık süreçte uygulayacağımız eylem planını açıklayacağız" - "İstanbul için de ayrı bir ekip kurduk. Hem valiliğimizden gelen veriler hem de bizim ekibimizin sahadan alacağı veriler çakıştırılacak. O çakıştırılmış veriler uygulayacağımız süreçte önceliğimiz olacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şubat ayında tüm illere Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi kapsamında genelge gönderildiğini belirterek, "Şehirde ne kadar riskli alan varsa bize bildirilmesini talimatlandırdık. O çerçevede acil öncelikli alanların dönüşümünü sağlayacağız. Gelecek veriler bu açıdan çok önemli. Veriler karşılığında önümüzdeki 5 yıllık süreçte uygulayacağımız eylem planını açıklayacağız." dedi.

Bakan Kurum, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti. Kent hakkında bilgi alan Kurum, valilik şeref defterini imzaladı.

Daha sonra Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile görüşen Kurum, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, Zonguldak'ın Cumhuriyet döneminin önemli şehirlerinden olduğunu söyledi.

Kent merkezinde yapılması planlanan millet bahçesi, Protokol Camisi inşaatı, lavuar alanları ve liman gezi yoluyla ilgili bilgi veren Kurum, şöyle devam etti:

"Zonguldak'ın geleceğine ilişkin yapabileceğimiz projeleri istişare ettik ve belli kararlar aldık. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğümüzün bünyesinde bulundurduğu 133 bin metrekare arazi var. Bu arazinin yaklaşık bin 63 metrekaresi lavuar alanı olarak bildiğimiz kömür yıkama alanı. Limanın hemen arkasındaki alan önemli alan. Yapmış olduğumuz görüşmelerde hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız hem de TTK Genel Müdürümüz bu noktada çok özverili şekilde destek oldular. Bu alanı Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz bünyesinde takas yapmak suretiyle Zonguldak'a kazandırıyoruz. Aslında limanın arkasında yine Protokol Cami olarak bildiğimiz alan ve valiliğimizin içinde bulunduğu toplam 500 bin metrekarelik alanda yeni bir kent merkezi oluşturacağız. Master Plan çerçevesinde bu inşaatları yapacağız. Zonguldak için kangren olan sorunu 5 yıl içinde belediyemizle birlikte çözeceğiz."

- Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'ne ilişkin genelge

Bakan Kurum, bir soru üzerine, şubat ayında tüm illere "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi"ne ilişkin genelge gönderdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Şehirde ne kadar riskli alan varsa bize bildirilmesini talimatlandırdık. O çerçevede acil öncelikli alanların dönüşümünü sağlayacağız. Gelecek veriler bu açıdan çok önemli. Biz gelen veriler karşılığında önümüzdeki 5 yıllık süreçte uygulayacağımız eylem planını açıklayacağız. Burada tabii ki İstanbul'umuz çok önemli. İstanbul ve tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren bu konuyla ilgili eylem planını açıklayacağız."

Kentsel dönüşümü ikiye ayırdıklarını dile getiren Kurum, "Birincisi tarihi kentsel dönüşüm. İkincisi de o yıkılması öngörülen riskli binaların, metruk binaların da içinde olduğu dönüştürülmesi gereken 'öncelikli dediğimiz' alanların dönüşümü. Her yıl 300 bin konut yapmak suretiyle önümüzdeki 5 yıllık süreçte 1 milyon 500 bin konutu dönüştüreceğiz." dedi.

- "İstanbul için ayrı bir ekip kurduk"

"Zonguldak'ın merkezinde bu dönüşüm de aslında 'acil öncelikli' dediğimiz, kent için en önemli dönüşüm projesidir." ifadesini kullanan Kurum, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 5 yıllık süreçte kömür yıkama tesislerin olduğu alanı aldık. O alanı şehrin bir meydanı olarak vatandaşlarımızın gezeceği, eğleneceği bir yer haline getirmek istiyoruz. Yine limanı, valiliği, pazar yerini, hepsini bu master plan çerçevesinde düşündüğümüzde bizim kentsel dönüşüm adına Zonguldak'ta yapacağımız en önemli proje budur. Bu yıl projeye başlayacağız. 2023 yılına kadar da bu söylediğim alanları düzenlemek suretiyle vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmış olacağız. Bunu 81 ilde aynı anlayışla yapmaya gayret göstereceğiz. İstanbul için de ayrı bir ekip kurduk. Hem valiliğimizden gelen veriler hem de bizim ekibimizin sahadan alacağı veriler çakıştırılacak. O çakıştırılmış veriler de bizim uygulayacağımız süreçte önceliğimiz olacak."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Zonguldak'a yeni bir termik santral kurulmasının planlandığı" ve "kentte havanın kirli olduğu" değerlendirmelere ilişkin de şöyle dedi:

"Türkiye'de hava kalitesini 7 gün 24 saat izliyoruz. İzleme istasyonlarının sayısını her geçen gün artırıyoruz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz görüşleri alıyorlar. Sizin uyarılarınız akabinde aynı süreci gözden geçiririz ancak hem hava kirliliği noktasında hem de ÇED süreçlerinde her türlü detaylı görüş alınıyor ve alınacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ziyaret Zonguldak

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