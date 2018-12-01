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Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda yürüdüler

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.12.2018 14:57 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de '112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' nedeniyle, 112 çalışanları ve ailelerinin katıldığı yürüyüş düzenlendi.

Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda yürüdüler

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de '112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' nedeniyle, 112 çalışanları ve ailelerinin katıldığı yürüyüş düzenlendi.
112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında Eskişehir'de yürüyüş düzenlendi. Porsuk Bulvarı eski Sağlık İl Müdürlüğü binası önünde başlayan yürüyüşe 112 çalışanları, aileleriyle birlikte katıldı. Vilayet Meydanı'na kadar yürüyen grup, burada Atatürk Anıtı önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.
Eskişehir 112 Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, 11 gün sürecek olan Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi. Dr. Pala şöyle konuştu:
"Ailelerimizle birlikte Eskişehir'de Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nın başlangıcını gerçekleştirdik. 11 gün boyunca çeşitli etkinliklerle haftamızı kutlamaya ve şehrimizde acil sağlık hizmetlerinin sunumu konusunda farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda 4 Aralık 2018 Salı günü 'Bir nefes kadar acil mi?' adlı kampanyamızla 112 hattının gereksiz kullanımının önüne geçmek için bir bilinçlendirme ve eğitim kampanyasıyla hizmet etmeye çalışacağız. Eskişehir 112, 29 istasyonu, 48 ambulansı, 1 komuta kontrol merkeziyle Eskişehir'in hizmetindedir. İlk 10 dakika içerisinde vakaya ulaşma oranımız yüzde 95'tir."

FOTOĞRAFLI

Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda yürüdülerAcil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda yürüdülerAcil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda yürüdülerAcil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda yürüdüler

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