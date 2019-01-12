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Acil servis karıştı! Hasta yakını doktoru darp etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 19:58 | Son Güncelleme

Samsun’da bir hasta yakını, hastasına öncelik isteme meselesi yüzünden çıkan arbedede acil servis doktorunu darp etti.

Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baş ağrısı şikayetiyle acile gelen bir hasta, kalabalığı görünce kendisinin sırasının öne çekilmesini istedi. Bunun üzerine hasta yakını ile Acil Tıp Asistanı Dr. Hüseyin Tufan Yanık arasında sıra tartışması çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine hasta yakını, görevli doktora yumruk atarak darp etti. Dr. Hüseyin Tufan Yanık, darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu.

DOKTOR O ANLARI ANLATTI

Yaşadığı olayı anlatan genç Dr. Yanık, “Yoğunluktan dolayı bir arbede yaşandı. Hasta yakını hastasına gereksiz bir öncelik tanınmasını istedi. Biz de bunun mümkün olmayacağını belirttik. Bunun sonucunda da tahammül gösteremeyip bana saldırdılar. Hemşireme de tacizde bulundular. Başıma, alnıma yumruk attılar. Bunu yapanlardan sonuna kadar şikayetçiyim” dedi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Türk Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı Erdoğan Çakmak, tüm STK’ların sağlıkta şiddete karşı birlikte mücadele etmesi gerektiğini söyledi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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