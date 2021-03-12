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Acil servis "torbacısı" tutuklandı

12.03.2021 10:00 | Son Güncelleme:
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Adana’da 12 kişinin tutuklandığı torbacı operasyonunda, bir hastanenin acil servisinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan zanlının hastanede uyuşturucu sattığı belirlendi.

Adana’da 12 kişinin tutuklandığı torbacı operasyonunda, bir hastanenin acil servisinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan zanlının hastanede uyuşturucu sattığı belirlendi. Torbacıların uyuşturucu şifresinin ise “horoz” ve “kuş” olduğu öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ‘torbacı’ olarak bilinen bazı kişilerin uyuşturucu sattığını belirledi. Polis savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı. 3 ay süren bu takibin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkartmasıyla, şüphelilerin adreslerine 9 Mart günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Drone destekli operasyonda evlere giren ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 kilo 96 gram esrar, 3 kilo 795 gram bonzai, 3 bin 280 uyuşturucu hap, 777 gram metamfetamin, 0.43 gram eroin ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Emin O.’nun, kentteki bir hastanenin acil servisinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve hastane önünde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi. Polisin, 3 aylık teknik ve fiziki takibine takılan Emin O.’nun, kendisini uyuşturucu almak için arayan kişileri, hastanenin acil bölümüne çağırdığı ve burada satış yaptığı öne sürüldü.
Ayrıca şüphelilerden Soner T.’nin, polisin takibine takılmamak için uyuşturucu maddeyi ‘horoz’ olarak şifrelediği iddia edildi. Yapılan teknik takipte şüpheliyi, “Horoz var mı” diyerek arayan kişilere Soner T.’nin de “Elimde var. Sana kaç tane lazım” dediği ve evine davet ettiği, burada uyuşturucu madde ticaretini gerçekleştirdiği belirlendi. Soner T.’nin evinde yapılan aramada horoz ya da kümes olmadığı öğrenildi. Ayrıca başka zanlıların da uyuşturucuya “kuş” şifresini kullandıkları öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Soner T. ile Emin O.’nun da bulunduğu 12 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartı, 2 kişi de savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak serbest bırakıldı.

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