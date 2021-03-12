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Acil servis torbacısı tutuklandı! Uyuşturucuyu 'Horoz' diye şifrelemiş

12.03.2021 10:14 | Son Güncelleme:
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Acil servis torbacısı tutuklandı! Uyuşturucuyu 'Horoz' diye şifrelemiş

Adana’da ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 12'si tutuklandı. Şüphelilerden Emin O.’nun ise güvenlik görevlisi olarak çalıştığı hastanenin acil servisi önünde uyuşturucu satışı yaptığı öğrenildi. Şüphelilerden Soner T.’nin ise polisin takibine takılmamak için uyuşturucuyu ‘horoz’ olarak şifrelediği ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bazı kişilerin uyuşturucu satışı yaptığını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın torbacı olarak tabir edilen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından, şüphelilerin adreslerine 9 Mart günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Dron desteğiyle evlere giren ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 16 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 kilo 96 gram esrar, 3 kilo 795 gram bonzai, 3 bin 280 uyuşturucu hap, 777 gram metamfetamin, 0,43 gram eroin ele geçirildi.

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ACİL SERVİS ÖNÜNDE UYUŞTURUCU SATIŞI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Emin O.’nun, kentteki bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve hastane önünde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi. Polisin, 3 aylık teknik ve fiziki takibine takılan Emin O.’nun, kendisini uyuşturucu almak için arayan kişileri, hastanenin acil bölümüne çağırdığı ve burada satış yaptığı öne sürüldü.

UYUŞTURUCUNUN ŞİFRESİ ‘HOROZ’

Şüphelilerden Soner T.’nin ise polisin takibine takılmamak için uyuşturucu maddeyi ‘horoz’ olarak şifrelediği tespit edildi. Yapılan teknik takipte şüpheliyi, “Horoz var mı?” diyerek arayan kişilere Soner T.’nin de, “Elimde var. Sana kaç tane lazım?” dediği ve evine davet ettiği, burada uyuşturucu madde ticaretini gerçekleştirdiği belirlendi. Soner T.’nin evinde yapılan aramada horoz ya da kümes olmadığı ifade edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 14 şüpheliden Soner T. ile Emin O.’nun da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

DHA

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