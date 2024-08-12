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Acil servisler dolup taşıyor! Uzmanlar 'Ciddi derecede artış var' diyerek uyardı! Bu belirtilere dikkat

12.08.2024 10:49
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Acil servislere başvurular arttı, uzmanlar uyardı. Son 1 ayda ishal, bulantı, kusma ve yüksek ateş nedeniyle acil servislere yapılan başvurular ciddi derecede artarken, Acil Servis Uzmanı Prof. Dr. Ersin Aksay, “Sadece bizim görev yaptığımız hastaneye günde 20-30 vaka geliyor. Son bir ay içerisinde bir artışla karşı karşıyayız. İshal süresinin uzadığı vakalar, ishalde kan varsa, ateşleri varsa bu hastanın mutlaka tetkik edilmesi lazım” dedi. İşte detaylar...

Acil servisler bugünlerde; ishal, bulantı, kusma ve yüksek ateş nedeniyle yapılan başvurularla dolup taşıyor. Bu tür vakalarda ciddi manada artış yaşanırken, uzun süre hastalığı geçmeyen ve tedirgin olan vatandaşlar soluğu hastanelerde alıyor. Acil Servis Uzmanı Prof. Dr. Ersin Aksay, “Son bir aydır ishal vakalarında artış görüyoruz. Daha fazla hastanemize başvuru oluyor. Son bir ay içerisinde böyle bir artışla karşı karşıyayız” dedi.

"ÇOĞU VİRAL HASTALIKLAR"

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Prof. Dr. Ersin Aksay, “Çoğu hastamızın başvuru şikayeti ishal. Bazı hastalarda; bulantı, kusma, ateş yüksekliği, ateşi yüksek olan hastalarda yaygın kas, kemik ağrısı, uzamış ishallerde sıvı kaybına bağlı yorgunluk, halsizlik ortaya çıkıyor. Bizim hastanemizde günde 20-30 vakaya rastlıyoruz. Bunlar aslında virüs hastalıklarına bağlı, viral hastalıklara bağlı ortaya çıkıyor. Az bir kısmı bakteriyel, bir kısmı parazitsel enfeksiyonlar; ama hasta bazında düşünürsek, bunlarda ileri inceleme, teknik yapmadan sadece öyküye bakarak hangi etkenle enfekte olduklarını anlamamız gerçekten güç; ama çoğu viral hastalıklar olduğunu söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

İSHAL 3-4 GÜNDEN FAZLA SÜRERSE HASTANEYE BAŞVURMALI

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Hastalık uzarsa bu kişilerin muhakkak bir hastaneye başvurması gerektiğini ifade eden Aksay, “Sistemik hastalığı olan ileri derecede yaşlı kişilerde, ishali uzamış olan kişilerde, kemoterapi alan bireylerde, diyabetik, böbrek yetmezliği olan bireylerde sıvı kayıplarına bağlı akut böbrek yetmezliği ortaya çıkabiliyor. Bu hasta gruplarının mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurması lazım. Bunun dışında ishal süresinin uzadığı vakalar; yani normalde viral hastalıklarda ishal süresini 2-3 günle sınırlarız ve 3-4 günden daha fazla sürüyorsa, ishalde kan varsa, ateşleri varsa, aşırı bulantı-kusmaya bağlı alımları azalmışsa bu hastanın mutlaka tetkik edilmesi lazım" ifadelerine yer verdi.

DIŞARIDAN YENİLEN YİYECEKLERE DİKKAT

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Bu tür rahatsızlıkların nedenlerine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Ersin Aksay, son olarak şöyle devam etti:

“Dışarıdan yenilen çiğ sebzelerde; yani salata tüketen her kişi de bunlar olabiliyor. Aile içerisinde herhangi bir bireyin enfekte olması durumunda, diğer kişilere bulaş olabiliyor. O yüzden şu ara dikkat edilmesi gereken şey şu; dışarıdan yenilen yiyeceklere, özellikle su kaynağından emin olmadığımız yerlerde yaş-sebze ve meyve tüketilmemesi, kümes hayvanlarıyla ilgili tüketilecek gıdaların vaktinde pişirdikten sonra tüketilmesi ve iyi pişirilmesi gerekiyor. İshal olan bireylerde de el hijyenini çok önemli. Burada dikkat edilecek şey; hastaların sıvı tüketimini arttırması, özellikle yağlı gıdalardan kaçınması, sindirimi kolay gıdalara yönlenmesi gerekir.” (İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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ishal kusma hastane acil
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