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Acil servislerin entegrasyon süresi 2020 sonuna uzatıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.12.2018 12:13 | Son Güncelleme

YATAKLI sağlık kuruluşlarının acil servislerinin 'fiziksel mekan revizyonu' işlemlerinin tamamlanma süresi 31 Aralık 2020'ye uzatıldı.

ANKARA, (DHA)- YATAKLI sağlık kuruluşlarının acil servislerinin 'fiziksel mekan revizyonu' işlemlerinin tamamlanma süresi 31 Aralık 2020'ye uzatıldı.
Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Acil servislerin altyapı, fiziki konum, ulaşım şartları bakımından sahip olması gereken asgari şartlarının sağlanması için 20 Şubat 2018'de belirlenen 2 aylık süre 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıldı. Yeni hizmet binasına taşınması planlanan hastanelerin acil servisleri ise tebliğ hükümlerinden muaf tutuldu.

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