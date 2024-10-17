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  4. Acil serviste darbedildi, saçları kopartıldı! Doktor İrem: Güvenli hissetmiyorum

Acil serviste darbedildi, saçları kopartıldı! Doktor İrem: Güvenli hissetmiyorum

17.10.2024 18:08
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde devlet hastanesinin acil servisinde darbedilen İrem Sarıkaya (26) dehşeti yaşadığı anları anlattı. 10 gün rapor aldığını belirten Sarıkaya, "Sonrasında görevimin başına dönmeyi söylemek gerçekten şu an için çok zor. Stres bozukluğu yaşıyorum. Güvenli hissetmiyorum" dedi.

Acil serviste darbedildi, saçları kopartıldı! Doktor İrem: Güvenli hissetmiyorum

Olay, dün Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İlk görev yeri olan hastanenin acil servisinde görev yapan 2 yıllık doktor İrem Sarıkaya ile hastaneye gelen Sinem C. (23) ve Yağmur A. (20) arasında tartışma çıktı. Doktorun 'beyaz kod' bildirimi yapması üzerine şüpheliler, hastaneden ayrıldı.

DOKTORUN SAÇINI ÇEKİP KOPARTTILAR

Bir süre sonra şüpheliler, tahlil sonuçlarını almak üzere hastaneye dönünce taraflar arasında tekrar tartışma çıktı. Saçı çekilerek kopartılan Doktor İrem Sarıkaya darbedildi. Hastaneye gelen polis ekipleri, Sinem C. ile Yağmur A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yağmur A, tutuklandı. Diğer şüpheli Sinem C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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DOKTORU TEHDİT ETMİŞLER: "BURANIN ÇIKIŞI DA VAR"

Şüpheli tarafından saçı çekilerek bir tutamı kopartılan Sarıkaya, yaşadığı o anları anlattı. Sarıkaya, "Görev yaptığım esnada tanımadığım bir hasta veya hasta yakını, ben diğer hastalarla konuşurken bana bir müdahalede bulundu. Olaya dahil olmaması gerektiğini söyledim. Bana hakarette bulundular. Hastane polislerinden yardımcı olmalarını rica ettim. 'Beyaz kod' bildiriminde bulundum. Bunu üzerine şüpheliler kaçmış. 2 saat sonra tekrar hastaneye gelmişler. Bu süre zarfında beni tekrar tehdit ettikleri bir olay yaşandı. 'Buranın çıkışı da var' dendi. Üstüme yüründü. Olay yerinden ayrıldım. Hastaneden ayrıldıklarını düşünerek 10 dakika sonra geri döndüm. Kapının önünde tekrar karşılaştım. Hastane polisinin yanındalardı. Poliste yaşadıklarımı anlattım. Bunu duyunca daha çok sinirlendiler. Yavaş yavaş hakaretin dozu arttı. Hastane personeli ve hemşire arkadaşlar, şüpheleri olay yerinden uzaklaştırmak istediklerinde aralarından biri saçıma yapıştı. Beni yere attı. Başım yere çarptı. Yaklaşık 30 saniye yerde sürüklendim. Gerçekten kötüydü. Canım çok yanıyordu. Dehşet içindeydim. Sonra yine arkadaşlarımın yardımıyla ayağa kalktım. Olay yerinden uzaklaştırıldım" dedi.

"GÜVENLİ HİSSETMİYORUM"

Psikolojik olarak çöküntü yaşadığını söyleyen Sarıkaya, "10 gün rapor aldım. Sonrasında görevimin başına dönmeyi söylemek gerçekten şu an için çok zor. Stres bozukluğu yaşıyorum. Güvenli hissetmiyorum" dedi.

(DHA)
Bu içerik Melih Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Doktor İzmir
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