Acil serviste doktorlara saldırıya tepki

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hasta yakını tarafından iki doktora fiziksel şiddette bulunulmasına hastane önünde toplanan sağlık çalışanları tarafından tepki gösterildi. Edirne Tabip Odası Başkanı Mehmet Akbal, "Bu sorun, bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit ederken aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunu da engeller hale dönüşmüştür. Bu durum, sürdürülebilir, kabul edilebilir, katlanılabilir değildir" dedi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine önceki gece ağrı şikayetiyle gelen bir hasta, görevli doktorlardan kendisine iğne yapılarak gönderilmesini talep etti. Doktorların bunun mümkün olmadığını, öncelikle tetkiklerinin yapılması gerektiğini ifade ettiği hasta ile doktorlar arasında gerginlik yaşandı. Muayene olmadan acilden ayrılan hastanın oğlu olayın ardından acil servise gelerek babasına kötü müdahale yapıldığını iddia ederek, görevli doktorlar Abdülmecit Kaya ve Yusuf Tarkan Bayraktar'a fiziksel şiddet uyguladı. Saldırı diğer görevlilerin araya girmesiyle önlenirken, doktorlar, saldırgandan şikayetçi oldu.

BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Akbal, bugün hastane bahçesinde personelinde katıldığı basın açıklaması yaparak, saldırıya tepki gösterdi. Basın açıklamasına saldırıya uğrayan doktorlardan Yusuf Tarkan Bayraktar da katıldı. Edirne Tabip Odası Başkanı Mehmet Akbal, sağlıkta şiddetin artık yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüştüğünü, özellikle acil servislerde şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette hissetmediği yerler haline geldiğini söyledi. Sağlık alanında her gün yaşanan onlarca şiddet olgusuna rağmen halen çözüme yönelik etkili düzenlemeler yapılmadığını ifade eden Dr. Akbal şöyle konuştu; "TBMM raporu da dahil birçok çalışma şiddetin kabul edilemez olduğunun açık biçimde göstermekte ve bu yönde kararlı, caydırıcı adımların atılmasının önemini vurgulamaktadır. Ne yazık ki, Türkiye'de hiçbir düzeyde yetkili, sağlık alanında şiddetin önlenmesine yönelik kararlılık göstermemektedir. Hekimler, sağlıkta şiddeti doğuran yanlış politikalardan bir an önce vazgeçilmesini isterken bir yandan da caydırıcı ceza düzenlemelerinin ve bunların etkili biçimde uygulanmasının bir an önce yaşama geçirilmesini beklemektedir. Ancak sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik hazırlandığı iddiası ile sunulan ve 5 Aralık'ta yürürlüğe giren 7151 sayılı torba yasa şiddetin önlenmesine yönelik etkili bir düzenleme içermemektedir. Tabipler Birliği, uzun yıllardır sağlıkta yaşanan şiddetin nedenleri, şiddete karşı alınacak önlemler konusunda kamuoyunu bilgilendirmekte, yöneticileri şiddeti durdurmak için sorumluluk almaya davet etmektedir. Caydırıcılığı yüksek yasal düzenlemelerin yapılmaması, kararlılık ve titizlikle şiddet olaylarının üzerine gidilmemesi şiddetin tırmanmasına göz yummaktır. Bu sorun, bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit ederken aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunu da engeller hale dönüşmüştür. Bu durum, sürdürülebilir, kabul edilebilir, katlanılabilir değildir."

'HAPİS CEZASININ YASALAŞMASINI TALEP EDİYORUZ'

Akbal, kamu idaresinin sağlık kuruluşları ve çalışanlarının güvenliğini sağlam için alması gereken özel önlemleri almadığını ve yetersiz kaldığını öne sürerek, "Bu nedenle, Türk Tabipleri Birliği'nin defalarca dile getirdiği sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını bir kez daha talep ediyoruz. Bizler vatandaşımızın nitelikli sağlık hizmeti alması için aramızdaki başta şiddet ve güven olmak üzere tüm engellerin kaldırılmasını ve herkesin nitelikli sağlık hizmetine ulaşmasını istiyoruz. Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesini istiyoruz" dedi.Akbal, iki meslektaşlarına yapılan saldırıyla ilgili kendilerinin oda olarak şikayette bulunduğunu söyledi. Açıklamanın ardından sağlık personeli dağıldı.

