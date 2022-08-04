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  4. Acil serviste 'maske' uyarısında bulunan doktora saldırmıştı! Serbest bırakıldı...

Acil serviste 'maske' uyarısında bulunan doktora saldırmıştı! Serbest bırakıldı...

04.08.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde, 'maske' takması için kendisini uyaran Dr. Fatıma Bostan'a saldıran ve gözaltına alınan Vedat O., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Acil serviste 'maske' uyarısında bulunan doktora saldırmıştı! Serbest bırakıldı...

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, Çocuk Acil Servisinde görevli Doktor Fatıma Bostan, iddiaya göre, çocuğunu muayeneye getiren Vedat O.'yu maske takması yönünde uyardı. Vedat O., maske takmayı reddederek, doktordan çocuğunun tedavisini yapılmasını istedi. Doktor Bostan’ın bir kez daha uyarması üzerine sesini yükselten Vedat O.'yu hastane güvenliği sakinleştirmeye çalışırken, durum polis ekiplerine bildirildi.

SERBEST KALDI

Doktora saldırmaya çalışan öfkeli baba, "Benim çocuğuma bakacaksın" diyerek Dr. Fatıma Bostan'ı tehdit etti. Diğer doktorlar ve hastane güvenliği tarafından odadan çıkarılan Vedat O., güçlükle sakinleştirildi. Dr. Fatıma Bostan saldırgandan şikayetçi olurken, Vedat O., polis ekiplerince gözaltına alındı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Vedat O., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vedat O., 'Görevli memura hakaret' suçlamasıyla çıkartıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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sağlık çalışanı
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