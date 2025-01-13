Acil servisteki gecikmeler günde 50'ye yakın ölüme neden oldu! Şok edici yeni rakamlar ortaya çıktı

İngiltere'de acil servisteki gecikmeler nedeniyle günde 50'ye yakın kişinin öldüğü ortaya çıktı. NHS personeli, hastanelerin grip vakalarındaki artışla başa çıkmaya çalışırken tehlike konusunda uyardı. Acil vakaların tedavisinde yaşanan gecikmeden kaynaklanan ölümlerdeki artışın nedeni olarak yatak ve personel yetersizliği gösteriliyor.

Geçtiğimiz hafta 10'dan fazla hastanede, talebin fazla olması nedeniyle kritik vakalar ilan edildi ve birçok hastaya başka yerlere gitmeleri söylendi. Bazıları acil serviste iki güne kadar beklemek zorunda kaldı veya yatak olmadığı için koridorlarda tedavi gördü.

Resmi rakamlara göre, geçen ay her sekiz hastadan biri acil serviste 12 saatten fazla zaman geçirdi. Geçtiğimiz yılki uzun bekleme süreleri, 2023'e kıyasla yüzde 16 daha fazla.

Yapılan araştırmalar, acil serviste 8 ila 12 saatten uzun süre kalanların ölüm oranlarının arttığını gösteriyor. Kraliyet Acil Tıp Koleji'nin tahminlerine göre, 2023 yılında acil servis gecikmeleri sonucu 14.000 kişi hayatını kaybetti. Aynı hesaplamalara göre, geçen yıl gecikmelerden kaynaklanan aşırı ölümlerin yaklaşık 16 bin olduğu tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz ay 166 bin 989 hasta 12 saatten fazla beklemişti. Bu, yılın en kötü stresi başlamadan önce bile günde yaklaşık 50 fazladan ölüm anlamına geliyordu.

Kolej başkanı Adrian Boyle, The Times'a yaptığı açıklamada, "Verileri analiz ediyoruz ve eğer doğrulanırsa, gerçekten korkunç olan bu rakam bir uyarı niteliğinde olmalı" dedi.