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Acil servisteki tatbikatı gerçek zannedip yardım ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 19:00 | Son Güncelleme

İzmir'de, bir hastanenin acil servisinde yapılan, patlama sonrası acil durum tatbikatını gerçek zanneden hasta ve yakınlarının görevlilere yardım etmek istemesi ilginç görüntüler oluşturdu - Hasta yakını Aydan Çağlar: - "İzmir'de bir anda ne yaşandığını düşündüm. Sonra tatbikat olduğunu öğrendik, o zaman rahatladım" - Hasta Fazlı Derya: - "Sağlık personeline yardım etmek istedim. Onlar bizden daha hızlı davrandı. Bence yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı böyle tatbikatlar yapılması iyi oluyor"

İZMİR (AA) - İzmir'de bir hastanenin acil servisinde yapılan tatbikattan haberi olmayan hasta ve yakınlarının, durumu gerçek zannederek görevlilere yardım etmek istediği anlar ilginç görüntülere sahne oldu.

Sağlık Bakanlığı himayesinde İzmir İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan tatbikatta senaryo gereği, bir metro istasyonunda meydana gelen patlamada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirildi.

Tatbikattan haberi olmayan bazı hasta ve yakınları, ambulansları görünce sağlık personeline yardım etmek istedi. Sağlık çalışanları da vatandaşları bunun bir tatbikat olduğu konusunda uyardı.

Tedavi için hastaneye başvuran bazı vatandaşlar olay karşısında endişe ve şaşkınlıklarını gizleyemedi.

- "Tatbikat olduğunu öğrenince rahatladım"

Hastaneye bir yakınının tedavisi için gelen Aydan Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ambulanstan inen yaralıları gördüğünde çok korktuğunu söyledi.

Hastaların durumunu görünce üzüldüğünü belirten Çağlar, "İzmir'de bir anda ne yaşandığını düşündüm. Sonra tatbikat olduğunu öğrendik, o zaman rahatladım. Sonra derin bir nefes aldım." dedi.

Hasta Fazlı Derya da tatbikatı gerçek sandığını, hastane kapısında beklerken çok heyecanlandığını söyledi.

Derya, "Sağlık personeline yardım etmek istedim. Onlar bizden daha hızlı davrandı. Bence yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı böyle tatbikatlar yapılması iyi oluyor. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Hastanenin acil servis sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Umut Payza, tatbikatta her şeyin gerçeğe uygun cereyan ettiğini belirterek, "20 dakika gibi kısa bir sürede 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar hastanemize geldi. Hemen müdahale etmeye başladık. Bu sırada hastanemize gelen hasta ve yakınları da tatbikatı gerçek sanarak, bizi izlediler." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
hastane tatbikat

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