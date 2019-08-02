Acil servisteki tatbikatı gerçek zannedip yardım ettiler

İZMİR (AA) - İzmir'de bir hastanenin acil servisinde yapılan tatbikattan haberi olmayan hasta ve yakınlarının, durumu gerçek zannederek görevlilere yardım etmek istediği anlar ilginç görüntülere sahne oldu.

Sağlık Bakanlığı himayesinde İzmir İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan tatbikatta senaryo gereği, bir metro istasyonunda meydana gelen patlamada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirildi.

Tatbikattan haberi olmayan bazı hasta ve yakınları, ambulansları görünce sağlık personeline yardım etmek istedi. Sağlık çalışanları da vatandaşları bunun bir tatbikat olduğu konusunda uyardı.

Tedavi için hastaneye başvuran bazı vatandaşlar olay karşısında endişe ve şaşkınlıklarını gizleyemedi.

- "Tatbikat olduğunu öğrenince rahatladım"

Hastaneye bir yakınının tedavisi için gelen Aydan Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ambulanstan inen yaralıları gördüğünde çok korktuğunu söyledi.

Hastaların durumunu görünce üzüldüğünü belirten Çağlar, "İzmir'de bir anda ne yaşandığını düşündüm. Sonra tatbikat olduğunu öğrendik, o zaman rahatladım. Sonra derin bir nefes aldım." dedi.