"Acil tıbbi kurtarma tatbikatı" için hazırlıklara başlandı

Seyyar hastanenin kurulacağı tatbikat alanında, sağlık hizmetlerinin tıbbi kapasitesi ve yeteneği sınanacak. Farklı illerden gelen UMKE ekiplerinin koordinasyonunun gözlemleneceği tatbikatta aynı zamanda tıbbi müdahale sırasında iş güvenliği önlemleri değerlendirilecek. UMKE ekiplerinin DSÖ akreditasyon sürecindeki son durumu bu tatbikatta açıklanacak.

Bir deprem senaryosu üzerinden gerçekleştirilecek 8. Ulusal UMKE Tatbikatı, sempozyum, lansman ve tatbikat bölümlerinden oluşacak.

Açıklamaya göre, 500 UMKE personeli, ambulans helikopter, TSK arama kurtarma helikopteri, 75 UMKE aracı, 27 ambulans, 20 mobil ve lojistik araçla gerçekleştirilecek tatbikata AFAD, Kızılay ve diğer paydaş kurumların ekipleri de katılacak. Yaklaşık 20 ülkeden uluslararası gözlemci ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri tatbikatı takip edecek.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri'nin gönüllü kurtarma ekibi olan UMKE'nin toplamda 12 bin personeli mevcut. Hekim ve sağlık personelinden oluşan UMKE, 81 ilde afet ve acil durumlarda görev yapıyor.

UMKE ekipleri ulusal müdahalelerin yanı sıra Pakistan, Endonezya, Haiti, Sudan, Somali, Nepal, Bangladeş, Yemen, Mozambik gibi birçok ülkedeki afetlerde aktif görev aldı ve çoğu zaman olay yerine en hızlı ulaşan ekipler arasında oldu.

