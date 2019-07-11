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"Acil tıbbi kurtarma tatbikatı" için hazırlıklara başlandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.07.2019 10:02 | Son Güncelleme

Malatya'da gerçekleştirilecek 8. Ulusal UMKE Tatbikatı, sempozyum, lansman ve tatbikat bölümlerinden oluşacak - Seyyar hastanenin kurulacağı tatbikat alanında, sağlık hizmetlerinin tıbbi kapasitesi ve yeteneği sınanacak - Farklı illerden gelen UMKE ekiplerinin koordinasyonunun gözlemleneceği tatbikatta aynı zamanda tıbbi müdahale sırasında iş güvenliği önlemleri değerlendirilecek, UMKE ekiplerinin DSÖ akreditasyon sürecindeki son durumu bu tatbikatta açıklanacak

Sağlık Bakanlığı tarafından Malatya'da düzenlenecek 8. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Tatbikatı'nın hazırlıklarına başlandı.

Bakanlıktan, yapılan yazılı açıklamada, 22-27 temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek tatbikata ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, 500 UMKE personeli, ambulans helikopter, TSK arama kurtarma helikopteri, 75 UMKE aracı, 27 ambulans, 20 mobil ve lojistik araçla gerçekleştirilecek tatbikata AFAD, Kızılay ve diğer paydaş kurumların ekipleri de katılacak. Yaklaşık 20 ülkeden uluslararası gözlemci ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri tatbikatı takip edecek.

Tatbikatın son gününde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalışmaları yerinde izleyecek ve ekipleri denetleyecek.

- Tatbikat, bir deprem senaryosu üzerinden gerçekleştirilecek

Bir deprem senaryosu üzerinden gerçekleştirilecek 8. Ulusal UMKE Tatbikatı, sempozyum, lansman ve tatbikat bölümlerinden oluşacak.

Seyyar hastanenin kurulacağı tatbikat alanında, sağlık hizmetlerinin tıbbi kapasitesi ve yeteneği sınanacak. Farklı illerden gelen UMKE ekiplerinin koordinasyonunun gözlemleneceği tatbikatta aynı zamanda tıbbi müdahale sırasında iş güvenliği önlemleri değerlendirilecek. UMKE ekiplerinin DSÖ akreditasyon sürecindeki son durumu bu tatbikatta açıklanacak.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri'nin gönüllü kurtarma ekibi olan UMKE'nin toplamda 12 bin personeli mevcut. Hekim ve sağlık personelinden oluşan UMKE, 81 ilde afet ve acil durumlarda görev yapıyor.

UMKE ekipleri ulusal müdahalelerin yanı sıra Pakistan, Endonezya, Haiti, Sudan, Somali, Nepal, Bangladeş, Yemen, Mozambik gibi birçok ülkedeki afetlerde aktif görev aldı ve çoğu zaman olay yerine en hızlı ulaşan ekipler arasında oldu.

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Acil tıbbi kurtarma tatbikatı Sağlık Bakanlığı tatbikat

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