HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Acil tıbbi müdahaleye ihtiyacınızın olduğu anlamına gelen 5 önemli işaret

Acil tıbbi müdahaleye ihtiyacınızın olduğu anlamına gelen 5 önemli işaret

26.01.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde yaygın bir şekilde çoğu kişi rahatsızlığı çekilmez hale gelene kadar doktora gitmemeyi tercih eder. Bu davranış o kadar yanlış bir tercih ki, birçok hastalık en başta önlenebilirken son dakikaya bekleterek hastalığın vücutta daha çok yayılmasına hatta daha kötü durumlarda geri dönüşü olmayan yollara girilmesine neden oluyor. Özellikle baş ağrıları pek çok hastalığın habercisi olabilir.

Acil tıbbi müdahaleye ihtiyacınızın olduğu anlamına gelen 5 önemli işaret

Baş ağrıları can sıkıcı, dayanılmaz ve gününüzü berbat eden rahatsızlardan biridir. Baş ağrıları genelde dehidrasyondan yani yeterince sıvı alımı yapmadığınız durumlarda yaşanır. Dr. Mohan Sekeram, tıbbi yardım almanız gerektiği anlamına gelebilecek türde baş ağrılarını sıraladı.

NEDEN BAŞIMIZ AĞRIR?

Baş ağrısının en büyük nedenlerinden biri yaşam tarzıdır. Düzensiz beslenme, az sıvı tüketimi, alkol ve sigara tüketimi baş ağrısını tetikleyen faktörlerdir.

Vardiyalı çalışan kişilerin ilk uyandığında genellikle başı ağrır.

Zihinsel ve fiziksel sağlık sorunları olan insanlar gibi uyku bozukluklarından mustarip olanlar da düzenli olarak baş ağrısı çekme eğiliminde olabilir.

iStock-1161792437

Londra'da doktorluk yapan Dr. Mohan Sekeram, TikTok'a yaptığı paylaşımda gök gürültüsünün baş ağrısına neden olabileceğini dile getirdi. Hatta gök gürültüsüyle gelen baş ağrısının son derece hızlı ve şiddetli bir baş ağrısı olduğunu belirtti. Dr. Sekeram, paylaşımında aşağıdaki 5 durumun sürekli yaşanıyor olması durumunda mutlaka bir doktora görünülmesi gerektiğini dile getirdi.

  • Bulanık veya çift görme ile ilişkili baş ağrısı
  • Kalıcı kusma ile baş ağrısı
  • Geceleri sizi uyandıran baş ağrısı
  • Boyun sertliği ve yüksek sıcaklık
  • Açık havada kötüleşen baş ağrısı

NHS (İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi) baş ağrılarının 30 dakika ile birkaç saat arasında sürebileceğini belirterek: "Çoğu baş ağrısı kendi kendine geçer ve daha ciddi bir şeyin işareti değildir."

iStock-1218342567

NHS, baş ağrısından kurtulmak için bol su içmenizi, soğuk algınlığınız veya gribiniz varsa bol bol dinlenmenizi ve eğer stres alındaysanız kendinizi rahatlatmanız gerektiğini önerir. Doktorunuza danışarak ağrıyı hafifletmek için parasetamol veya ibuprofen alarak baş ağrısını hafifletebilirsiniz.

BAŞ AĞRISI MI, MİGREN Mİ?

Dr. Sekeram, bu semptomların bazılarının migrenden de kaynaklanabileceğini söyledi. 2013 yılında yayımlanan Küresel Hastalık Yükü Çalışması, migreni dünya çapında nüfusun yüzde 10'undan fazlasını etkileyen sekiz kronik tıbbi durumdan biri olarak listeliyor.

NHS, her beş kadından birinin ve her 15 erkekten birinin migren yaşadığını söylüyor.

Daha önce The Sun'a konuşan Dr. Richard Day, migrenin dört farklı aşamaya ayrılabilen karmaşık bir sendrom olduğunu açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...
Kötü annelik babalık yoktur ama kötü ebeveynlik vardır!Kötü annelik babalık yoktur ama kötü ebeveynlik vardır!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Fed’in faiz kararı öncesi altın fiyatı için dikkat çeken detay! Rekor kırıldı, zirve geldi...

Son dakika: Fed’in faiz kararı öncesi altın fiyatı için dikkat çeken detay! Rekor kırıldı, zirve geldi...

Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle...

Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Metaverse' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Metaverse' talimatı

Flaş karar! Artık Türkiye'de yaşamayacaklar

Flaş karar! Artık Türkiye'de yaşamayacaklar

O yol bugün de kapandı! Esaret ne zaman bitecek?

O yol bugün de kapandı! Esaret ne zaman bitecek?

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

İlginizi Çekebilir

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

Her tene uyan koku farklı! İşte burçlara özel en güzel parfümler

Her tene uyan koku farklı! İşte burçlara özel en güzel parfümler

Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı

15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.