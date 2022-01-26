Acil tıbbi müdahaleye ihtiyacınızın olduğu anlamına gelen 5 önemli işaret

Baş ağrıları can sıkıcı, dayanılmaz ve gününüzü berbat eden rahatsızlardan biridir. Baş ağrıları genelde dehidrasyondan yani yeterince sıvı alımı yapmadığınız durumlarda yaşanır. Dr. Mohan Sekeram, tıbbi yardım almanız gerektiği anlamına gelebilecek türde baş ağrılarını sıraladı.

NEDEN BAŞIMIZ AĞRIR?

Baş ağrısının en büyük nedenlerinden biri yaşam tarzıdır. Düzensiz beslenme, az sıvı tüketimi, alkol ve sigara tüketimi baş ağrısını tetikleyen faktörlerdir.

Vardiyalı çalışan kişilerin ilk uyandığında genellikle başı ağrır.

Zihinsel ve fiziksel sağlık sorunları olan insanlar gibi uyku bozukluklarından mustarip olanlar da düzenli olarak baş ağrısı çekme eğiliminde olabilir.

Londra'da doktorluk yapan Dr. Mohan Sekeram, TikTok'a yaptığı paylaşımda gök gürültüsünün baş ağrısına neden olabileceğini dile getirdi. Hatta gök gürültüsüyle gelen baş ağrısının son derece hızlı ve şiddetli bir baş ağrısı olduğunu belirtti. Dr. Sekeram, paylaşımında aşağıdaki 5 durumun sürekli yaşanıyor olması durumunda mutlaka bir doktora görünülmesi gerektiğini dile getirdi.

Bulanık veya çift görme ile ilişkili baş ağrısı

Kalıcı kusma ile baş ağrısı

Geceleri sizi uyandıran baş ağrısı

Boyun sertliği ve yüksek sıcaklık

Açık havada kötüleşen baş ağrısı

NHS (İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi) baş ağrılarının 30 dakika ile birkaç saat arasında sürebileceğini belirterek: "Çoğu baş ağrısı kendi kendine geçer ve daha ciddi bir şeyin işareti değildir."

NHS, baş ağrısından kurtulmak için bol su içmenizi, soğuk algınlığınız veya gribiniz varsa bol bol dinlenmenizi ve eğer stres alındaysanız kendinizi rahatlatmanız gerektiğini önerir. Doktorunuza danışarak ağrıyı hafifletmek için parasetamol veya ibuprofen alarak baş ağrısını hafifletebilirsiniz.

BAŞ AĞRISI MI, MİGREN Mİ?

Dr. Sekeram, bu semptomların bazılarının migrenden de kaynaklanabileceğini söyledi. 2013 yılında yayımlanan Küresel Hastalık Yükü Çalışması, migreni dünya çapında nüfusun yüzde 10'undan fazlasını etkileyen sekiz kronik tıbbi durumdan biri olarak listeliyor.

NHS, her beş kadından birinin ve her 15 erkekten birinin migren yaşadığını söylüyor.

Daha önce The Sun'a konuşan Dr. Richard Day, migrenin dört farklı aşamaya ayrılabilen karmaşık bir sendrom olduğunu açıkladı.

