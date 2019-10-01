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"Acil tıp çalışanları sağlık ordusunun özel birlikleri gibi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 13:41 | Son Güncelleme

Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander: - "Acil tıp çalışanları sağlık ordusunun özel birlikleri gibi. Her zaman en önde ve çok zor şartlar altında görev yapıyor. Zaman zaman şiddete de maruz kalabiliyor"

SİİRT (AA) - Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, "Acil tıp çalışanları sağlık ordusunun özel birlikleri gibi. Her zaman en önde ve çok zor şartlar altında görev yapıyor. Zaman zaman şiddete de maruz kalabiliyor." dedi.

ATUDER, Siirt Üniversitesi (SİÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle "25. Acil Tıp Sempozyumu" düzenlendi.

TÜRGEV Emine Erdoğan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan ATUDER Başkanı Prof. Dr. Cander, hastanelerin acil servislerinde görev yapan çalışanların sağlık ordusunun en fedakar üyeleri olduğunu söyledi. Türkiye'de acil servis anlayışının halk tarafından yeterince anlaşılamadığını dile getiren Cander, hastanelerin acil servislerine günde binlerce kişinin başvurduğunu, bu rakamın gelişmiş ülkelere oranla çok daha fazla olduğunu belirtti.

Cander, acil tıp çalışanlarının tıp dünyası için çok önemli olduğuna işaret ederek "Acil tıp çalışanları sağlık ordusunun özel birlikleri gibi. Her zaman en önde ve çok zor şartlar altında görev yapıyor fakat onların isimlerini kimse bilmez. Zaman zaman şiddete de maruz kalabiliyor. Bunların sorunları ve çözüm noktalarını ayrıntılı olarak irdeleyeceğiz." diye konuştu.

ATUDER'in yurt içinde ve yurt dışında yaptığı faaliyetlerle bilimsel bir kuruluş haline geldiğine dikkati çeken Cander, ülkeyi en iyi bir şekilde temsil ettiklerini aktardı.

SİÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca da 6 ay önce bin 500 kişinin katılımıyla "Tıp Zirvesi" düzenlediklerini dile getirerek bugün gerçekleştirilen sempozyumun da önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluru ile geçen sene kurulan Tıp Fakültesinin Siirt ve bölge için büyük bir hizmet olduğunu anlatan Arıca, "2018'de 24 öğretim üyesi ilanına çıkık. Atama sürecinde 7 öğretim üyemiz göreve başladı. 15 öğretim üyesi alımı için hazır durumdayız. Ortalama 40 öğretim üyesiyle başlangıç yapmayı düşünüyoruz. Yakın zamanda yönetmeliğin çıkması ile 450 yataklı hastanemiz, Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne dönüşecek. Ek olarak 400 yatak ilavesiyle toplam 850 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olacak." dedi.

İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür de Siirt'e sağlık alanında yapılan yatırımlara değinerek şunları söyledi:

"Son 10 yılda ilimizde Sağlık Bakanlığının araç ve personel desteğiyle Türkiye standartlarında hizmet verilmektedir. İlimizde Ambulans Servis Başhekimliğine bağlı 19 istasyonda toplam 47 ambulans, 15 doktor, 72 ATT, 53 paramedik ve 44 şoförle hastane öncesi acil sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca Bakanlığımızın son yıllarda özel uçak ambulans, ambulans helikopter hizmetinin tüm vatandaşlara sunulmasını sağlıyoruz."

2 gün sürecek sempozyum konuşmaların ardından acil tıp konusunda düzenlenen oturumlarla devam ediyor.

Sempozyuma, Vali Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden akademisyenler, ATUDER yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

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acil tıp Sempozyum Siirt Siirt Üniversitesi’

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