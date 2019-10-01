SİİRT (AA) - Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, "Acil tıp çalışanları sağlık ordusunun özel birlikleri gibi. Her zaman en önde ve çok zor şartlar altında görev yapıyor. Zaman zaman şiddete de maruz kalabiliyor." dedi.

ATUDER, Siirt Üniversitesi (SİÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle "25. Acil Tıp Sempozyumu" düzenlendi.

TÜRGEV Emine Erdoğan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan ATUDER Başkanı Prof. Dr. Cander, hastanelerin acil servislerinde görev yapan çalışanların sağlık ordusunun en fedakar üyeleri olduğunu söyledi. Türkiye'de acil servis anlayışının halk tarafından yeterince anlaşılamadığını dile getiren Cander, hastanelerin acil servislerine günde binlerce kişinin başvurduğunu, bu rakamın gelişmiş ülkelere oranla çok daha fazla olduğunu belirtti.

Cander, acil tıp çalışanlarının tıp dünyası için çok önemli olduğuna işaret ederek "Acil tıp çalışanları sağlık ordusunun özel birlikleri gibi. Her zaman en önde ve çok zor şartlar altında görev yapıyor fakat onların isimlerini kimse bilmez. Zaman zaman şiddete de maruz kalabiliyor. Bunların sorunları ve çözüm noktalarını ayrıntılı olarak irdeleyeceğiz." diye konuştu.