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Acil tıp teknisyeninin şüpheli ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 08:23 | Son Güncelleme

 KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, acil tıp teknisyeni Esra Taşkın (25), grip olduğunu söyleyip, koluna takılı serumla uyumak için girdiği odasında ölü bulundu.

Acil tıp teknisyeninin şüpheli ölümü

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, acil tıp teknisyeni Esra Taşkın (25), grip olduğunu söyleyip, koluna takılı serumla uyumak için girdiği odasında ölü bulundu.
Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Esra Taşkın, nöbetten çıktıktan sonra ilçeye bağlı Akdağ beldesi Kınık Mahallesi'ndeki anne ve babasıyla birlikte kaldığı evine gitti. Annesi Sema Taşkın'a grip olduğunu ve koluna takılı olan serumun içerisine grip ilacı ile vitamin ilave ettiğini söyleyen Esra Taşkın, uyumak için odasına gitti. Bir süre sonra Sema Taşkın, kızını kontrol etmek için odaya girdi. Kızını uyandıramayan Sema Taşkın, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Taşkın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Esra Taşkın'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından yaklaşık bir yıldır görev yaptığı Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Taşkın'ın kesin ölüm nedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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